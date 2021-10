4 жовтня стало відомо, що Facebook, Instagram і WhatsApp не працює. Що відомо про масштабне збої – всі найважливіші новини Факти ICTV зібрали в одному матеріалі.

Повідомлення про те, що Facebook, Instagram і WhatsApp не працюють з’явилися в понеділок 4 жовтня о 18.38 за київським часом. Проблеми спостерігалися у багатьох користувачів, зокрема не відкривалися навіть стартові сторінки.

Скарги на роботу додатків почали надходити з усього світу. Однак що саме стало причиною масштабного збою Facebook, Instagram і WhatsApp, невідомо.

У Facebook заявили, що знають про проблеми з доступом до додатків і продуктів компанії і вже працюють над вирішенням цієї проблеми.

– Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за будь-які незручності, – додали в Facebook.

Instagram теж не залишився осторонь і попередив користувачів про проблему в роботі.

– Instagram і друзям зараз трохи важче, і у вас можуть виникнути проблеми з їх використанням. Потерпіть, ми працюємо, – відзначили в компанії.

У WhatsApp подякували користувачам за терпіння і додали, що вже вирішують проблеми з доступом.

– Ми працюємо над тим, щоб повернути все в норму, і надішлемо вам оновлену інформацію якомога швидше. Дякую за ваше терпіння! – заявили в компанії.

До слова, Twitter не упустив можливості потролити конкурентів.

– Привіт, буквально всім, – написала компанія, акцентувавши увагу на тому, що Twitter доступний у всьому світі.

У результаті масштабного збою лягли не лише Facebook, Instagram і WhatsApp – проблеми почалися і на інших платформах. Люди масово ломанулись у Twitter – робота мікроблога відчутно сповільнилася.

Крім того, користувачі почали скаржитися на проблеми з доступом до Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і навіть Viber.

Ближче до ночі не витримав навіть Tinder і сам Downdetector – сайт, який повідомляє про проблеми в роботі інших сайтів.

Схоже добре працював тільки Pornhub…

За даними джерел NYT у службі безпеки Facebook, причиною збою навряд чи могла бути хакерська атака, оскільки сервіси працюють незалежно один від одного.

На думку Associated Press, збій може бути пов’язаний із проблемами в конфігурації DNS-серверів.

Журналіст Independent Брайан Кребс стверджує, що вранці 4 жовтня із глобальних таблиць маршрутизації видалили записи DNS, які вказують системам, як знайти Facebook або Instagram.

Технічний репортер NYT Райан Мак підтвердив – відсутні не тільки служби та додатки Facebook для громадськості, а й їх внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, зокрема Workplace.

Рішення проблеми збою погіршує той факт, що у співробітників компанії Facebook не працюють електронні перепустки. Вони просто не можуть потрапити в офіс, щоб оцінити масштаби збоїв.

Глава техслужби Facebook Майк Шрепфер визнав наявність проблем із мережею.

– Приносимо щирі вибачення перед усіма, хто постраждав від перебоїв у роботі сервісів Facebook. Всі команди працюють, щоб якомога швидше налагодити і відновити доступ до мережі, – написав він.

За даними NYT, Facebook направив команду в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії, щоб спробувати вручну перезапустити сервери.

Відновити роботу Facebook, Instagram і WhatsApp вдалося тільки 5 жовтня близько 01.00 – після більше шести годин збою.

Збій у роботі Facebook 4 жовтня 2021 став найзначнішим і найтривалішим з 2008 року.

Тільки за чотири години масового збою Марк Цукерберг втратив $6,4 млрд. Тепер він посідає шосте місце в рейтингу мільйонерів, поступаючись Ілону Маску, Джеффу Безосу, Бернарду Арно і членам його сім’ї, Біллу Гейтсу та Ларрі Еллісону.

Акції багатьох великих компаній падають: Apple втрачає вже 2,46%, Microsoft – 2,30%, Nvidia – 5,03%. Вартість цінних паперів Facebook зменшилася на 5,24%.

Індекс високотехнологічних компаній Nasdaq Composite за кілька годин впав на 2,2%, а Dow Jones і S&P 500 втратили більше відсотка.

Разом із тим у ЗМІ з’явилася інформація про злив особистих даних понад 1,5 млрд користувачів Facebook. Privacy Affairs стверджує, що в DarkNet продають відомості про імена, електронні адреси, телефонні номери та локації.

Щоправда судячи зі скріншотів, базу виставили на продаж ще 22 вересня. Тому витік навряд пов’язаний із сьогоднішнім збоєм у Facebook.

Full user database of @Facebook is up for sale on the #Darknet. It contains personal data of more than 1.5 billion Facebook users including (name, email, location, gender, phone number, user ID). pic.twitter.com/HyEHPrkvgJ

— Mitchell Farley (@mockups) October 4, 2021