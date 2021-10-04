4 жовтня стало відомо, що Facebook, Instagram і WhatsApp не працює. Що відомо про масштабне збої – всі найважливіші новини Факти ICTV зібрали в одному матеріалі.
Що сталося з Facebook, Instagram і WhatsApp
Повідомлення про те, що Facebook, Instagram і WhatsApp не працюють з’явилися в понеділок 4 жовтня о 18.38 за київським часом. Проблеми спостерігалися у багатьох користувачів, зокрема не відкривалися навіть стартові сторінки.
Скарги на роботу додатків почали надходити з усього світу. Однак що саме стало причиною масштабного збою Facebook, Instagram і WhatsApp, невідомо.
Реакція Facebook, Instagram і WhatsApp на збій
У Facebook заявили, що знають про проблеми з доступом до додатків і продуктів компанії і вже працюють над вирішенням цієї проблеми.
– Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за будь-які незручності, – додали в Facebook.
Instagram теж не залишився осторонь і попередив користувачів про проблему в роботі.
– Instagram і друзям зараз трохи важче, і у вас можуть виникнути проблеми з їх використанням. Потерпіть, ми працюємо, – відзначили в компанії.
У WhatsApp подякували користувачам за терпіння і додали, що вже вирішують проблеми з доступом.
– Ми працюємо над тим, щоб повернути все в норму, і надішлемо вам оновлену інформацію якомога швидше. Дякую за ваше терпіння! – заявили в компанії.
До слова, Twitter не упустив можливості потролити конкурентів.
– Привіт, буквально всім, – написала компанія, акцентувавши увагу на тому, що Twitter доступний у всьому світі.
Ліг не тільки Facebook
У результаті масштабного збою лягли не лише Facebook, Instagram і WhatsApp – проблеми почалися і на інших платформах. Люди масово ломанулись у Twitter – робота мікроблога відчутно сповільнилася.
Крім того, користувачі почали скаржитися на проблеми з доступом до Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і навіть Viber.
Ближче до ночі не витримав навіть Tinder і сам Downdetector – сайт, який повідомляє про проблеми в роботі інших сайтів.
Схоже добре працював тільки Pornhub…
Ймовірні причини збою в Facebook
За даними джерел NYT у службі безпеки Facebook, причиною збою навряд чи могла бути хакерська атака, оскільки сервіси працюють незалежно один від одного.
На думку Associated Press, збій може бути пов’язаний із проблемами в конфігурації DNS-серверів.
Журналіст Independent Брайан Кребс стверджує, що вранці 4 жовтня із глобальних таблиць маршрутизації видалили записи DNS, які вказують системам, як знайти Facebook або Instagram.
Технічний репортер NYT Райан Мак підтвердив – відсутні не тільки служби та додатки Facebook для громадськості, а й їх внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, зокрема Workplace.
Рішення проблеми збою погіршує той факт, що у співробітників компанії Facebook не працюють електронні перепустки. Вони просто не можуть потрапити в офіс, щоб оцінити масштаби збоїв.
– Щойно дзвонив один із співробітників FB, який сказав, що вони не можуть увійти в будівлю, щоб почати оцінювати масштаби проблеми, оскільки їх перепустки не працюють і відповідно немає доступу до входу в приміщення, – повідомила репортер NYT Шира Френкель.
Глава техслужби Facebook Майк Шрепфер визнав наявність проблем із мережею.
– Приносимо щирі вибачення перед усіма, хто постраждав від перебоїв у роботі сервісів Facebook. Всі команди працюють, щоб якомога швидше налагодити і відновити доступ до мережі, – написав він.
За даними NYT, Facebook направив команду в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії, щоб спробувати вручну перезапустити сервери.
Відновити роботу Facebook, Instagram і WhatsApp вдалося тільки 5 жовтня близько 01.00 – після більше шести годин збою.
Чим обернувся збій у Facebook
Збій у роботі Facebook 4 жовтня 2021 став найзначнішим і найтривалішим з 2008 року.
Тільки за чотири години масового збою Марк Цукерберг втратив $6,4 млрд. Тепер він посідає шосте місце в рейтингу мільйонерів, поступаючись Ілону Маску, Джеффу Безосу, Бернарду Арно і членам його сім’ї, Біллу Гейтсу та Ларрі Еллісону.
Акції багатьох великих компаній падають: Apple втрачає вже 2,46%, Microsoft – 2,30%, Nvidia – 5,03%. Вартість цінних паперів Facebook зменшилася на 5,24%.
Індекс високотехнологічних компаній Nasdaq Composite за кілька годин впав на 2,2%, а Dow Jones і S&P 500 втратили більше відсотка.
Разом із тим у ЗМІ з’явилася інформація про злив особистих даних понад 1,5 млрд користувачів Facebook. Privacy Affairs стверджує, що в DarkNet продають відомості про імена, електронні адреси, телефонні номери та локації.
Щоправда судячи зі скріншотів, базу виставили на продаж ще 22 вересня. Тому витік навряд пов’язаний із сьогоднішнім збоєм у Facebook.
Full user database of @Facebook is up for sale on the #Darknet. It contains personal data of more than 1.5 billion Facebook users including (name, email, location, gender, phone number, user ID). pic.twitter.com/HyEHPrkvgJ
— Mitchell Farley (@mockups) October 4, 2021
Напередодні масштабного збою колишня співробітниця Facebook Френсіс Хаген зізналася в тому, що це вона передала журналістам дані про шкоду Instagram для психіки підлітків.
Жінка також звинуватила Facebook у розпалюванні ненависті заради грошей. За словами Френсіс Хаген, соцмережа спеціально публікує багато контенту, який змушує користувачів відчувати ненависть і гнів. Ці почуття притягують інтерес і утримують користувачів всередині сервісу.
Після виходу інтерв’ю в ефір, Facebook виступила зі спростуванням заяв колишньої співробітниці.