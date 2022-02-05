6 февраля 2022 года приходится на воскресенье. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 6 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.
Церковные праздники 6 февраля 2022 года
Православная церковь 6 февраля чтит память святой блаженной Ксении Миласской (в мире Евсевии). В народе день называли Аксиньиным, или Ксения Полузимница.
Преподобная Ксения вела смиренную жизнь, служила советницей для грешников, поддерживала сломленных духом, помогала бедным, спасла много душ. Умерла монахиня в Миласе во время молитвы.
Именины 6 февраля
6 февраля именины отмечают Герасим, Ксения, Денис, Тимофей, Николай.
Народные приметы на 6 февраля
- погожий день предвещает приятную весну;
- на небе видны облака — к хорошей погоде;
- безветренно – июль будет теплым;
- много звезд на небе – скоро будет тепло, если их мало – к непогоде.
Что нельзя делать 6 февраля
- нельзя рассказывать о своих снах;
- нельзя перестилать постель, поскольку можно заболеть;
- нельзя стричь волосы и ногти.
Международные праздники
- Международный день бармена. Праздник отмечают 6 февраля потому что, в этот день католики чтят Святого Аманда, который является покровителем виноделов и рестораторов.
- Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы. Этот праздник был официально установлен Организацией Объединенных Наций.
Национальные праздники
- Всемирный день без мобильного телефона
- День Боба Марли на Ямайке
- День Рональда Рейгана в Калифорнии, США
- День британского йоркширского пудинга (отмечают в первое воскресенье февраля)
- День штата Массачусетс в США (столица и крупнейший город Массачусетса – Бостон.
- Массачусетс получил статус штата 6 февраля 1788 года)
- Национальный день палочек для еды в США