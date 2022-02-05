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Международный день бармена и святой Ксении: какой праздник 6 февраля

5 февраля 2022, 09:40
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Международный день бармена и святой Ксении: какой праздник 6 февраля
Источник: Depositphotos

6 февраля 2022 года приходится на воскресенье. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 6 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.

Церковные праздники 6 февраля 2022 года

Православная церковь 6 февраля чтит память святой блаженной Ксении Миласской (в мире Евсевии). В народе день называли Аксиньиным, или Ксения Полузимница. 

Преподобная Ксения вела смиренную жизнь, служила советницей для грешников, поддерживала сломленных духом, помогала бедным, спасла много душ. Умерла монахиня в Миласе во время молитвы.

Именины 6 февраля

6 февраля именины отмечают Герасим, Ксения, Денис, Тимофей, Николай.

Народные приметы на 6 февраля

  • погожий день предвещает приятную весну;
  • на небе видны облака — к хорошей погоде;
  • безветренно – июль будет теплым;
  • много звезд на небе – скоро будет тепло, если их мало – к непогоде.
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Что нельзя делать 6 февраля

  • нельзя рассказывать о своих снах;
  • нельзя перестилать постель, поскольку можно заболеть;
  • нельзя стричь волосы и ногти.

Международные праздники

  • Международный день бармена. Праздник отмечают 6 февраля потому что, в этот день католики чтят Святого Аманда, который является покровителем виноделов и рестораторов.
  • Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы. Этот праздник был официально установлен Организацией Объединенных Наций.

Национальные праздники

  • Всемирный день без мобильного телефона
  • День Боба Марли на Ямайке
  • День Рональда Рейгана в Калифорнии, США
  • День британского йоркширского пудинга (отмечают в первое воскресенье февраля)
  • День штата Массачусетс в США (столица и крупнейший город Массачусетса – Бостон.
  • Массачусетс получил статус штата 6 февраля 1788 года)
  • Национальный день палочек для еды в США

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