6 февраля 2022 года приходится на воскресенье. Факты ICTV рассказывают, какие праздники отмечают 6 февраля, у кого именины в этот день, а также приметы и запреты.

Церковные праздники 6 февраля 2022 года

Православная церковь 6 февраля чтит память святой блаженной Ксении Миласской (в мире Евсевии). В народе день называли Аксиньиным, или Ксения Полузимница.

Преподобная Ксения вела смиренную жизнь, служила советницей для грешников, поддерживала сломленных духом, помогала бедным, спасла много душ. Умерла монахиня в Миласе во время молитвы.

Именины 6 февраля

6 февраля именины отмечают Герасим, Ксения, Денис, Тимофей, Николай.

Народные приметы на 6 февраля

погожий день предвещает приятную весну;

на небе видны облака — к хорошей погоде;

безветренно – июль будет теплым;

много звезд на небе – скоро будет тепло, если их мало – к непогоде.

Что нельзя делать 6 февраля

нельзя рассказывать о своих снах;

нельзя перестилать постель, поскольку можно заболеть;

нельзя стричь волосы и ногти.

Международные праздники

Международный день бармена. Праздник отмечают 6 февраля потому что, в этот день католики чтят Святого Аманда, который является покровителем виноделов и рестораторов.

Праздник отмечают 6 февраля потому что, в этот день католики чтят Святого Аманда, который является покровителем виноделов и рестораторов. Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы. Этот праздник был официально установлен Организацией Объединенных Наций.

Национальные праздники

Всемирный день без мобильного телефона

День Боба Марли на Ямайке

День Рональда Рейгана в Калифорнии, США

День британского йоркширского пудинга (отмечают в первое воскресенье февраля)

День штата Массачусетс в США (столица и крупнейший город Массачусетса – Бостон.

Массачусетс получил статус штата 6 февраля 1788 года)

Национальный день палочек для еды в США

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