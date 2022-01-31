Традиційно 31 січня в Україні відзначають день ангела Ксенії. Це ім’я має грецьке походження і перекладається як гостинна, мандрівна.

Сьогодні варто привітати всіх власниць цього прекрасного імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували оригінальні привітання з днем ангела Ксенії у листівках та СМС.

Привітання з днем ангела Ксенії в СМС

Нехай під крилами своїми

Ксеню ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ксеня, щира, добра, люба,

Завжди радуєте нас.

Побажаємо сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Ксеніє люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Сьогодні, Ксеню, лиш для тебе

Сміється сонце просто з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Моя чудова Ксеніє, в твої іменини хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги і підтримки від колег, талану від долі, великого щастя і веселих днів від життя.

***

Дорога Ксюшо, ти дуже позитивна людина, тому я бажаю тобі завжди залишатися такою життєрадісною і променистою! Нехай твоє життя буде сповнене яскравими емоціями, захопливими подорожами і щирим коханням! Будь щаслива і нехай всі мрії здійсняться!

***

У це чудове свято я хочу побажати тобі, люба Ксеніє, бути найщасливішою і найяскравішою серед усіх. Нехай кожна мить твого життя залишає в серці лише теплий спогад, а кожна мрія неодмінно здійснюється.

Привітання з днем ангела Ксенії у листівках

Значення імені Ксенія

Жінки з ім’ям Ксенія надзвичайно енергійні та вольові, їх надихають нові проекти, знайомства та ідеї. Вони потребують постійного руху, не переносять безлад та неорганізованість. Водночас Ксенії дуже чутливі та неврівноважені, тому їх легко образити, зачепити за живе.

У житті Ксенії більше непокояться про власну домівку, аніж переймаються професійними успіхами, саме тому їх вважають прекрасними господинями.

Завдяки своєму таланту до навчання та пристосованості, у кар’єрі Ксенія може обрати будь-який напрямок, але найкраще вона реалізує себе у сфері журналістики, маркетингу та бізнесу.

Ксенії важливо чути похвалу, оскільки вона болісно реагує на критику. Продуманий комплімент порадує її куди сильніше, аніж матеріальний подарунок.