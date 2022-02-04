5 лютого 2022 року припадає на суботу. Які свята відзначають в Україні та світі 5 лютого – читайте далі у матеріалі.
Церковні свята 5 лютого 2022 року
- День святої Агати. Її вважають небесною захисницею від природних катастроф. Зазвичай у цей день освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж і ударів блискавки.
- День Агафія. У цей день намагалися підготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов’язково мали спробувати всі члени сім’ї.
Іменини 5 лютого відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.
Народні прикмети на 5 лютого:
- Сонячний день – до ранньої весни.
- Якщо синиці голосно щебечуть вранці – до морозів.
- Багато снігу лежить на землі – до багатого врожаю.
- Сильний мороз – до ранньої весни.
Що не можна робити 5 лютого:
- Сваритися з родичами.
- Перебувати в неприбраному будинку.
Міжнародні свята
- Міжнародний день скаутів. Скаути – це члени незалежної добровільної організації, метою якої є фізичний та духовний розвиток молодих людей.
- Всесвітній день Нутелли. Ідею свята запропонувала американка Сара Россо – блогерка, що проживає в Італії. Ініціатива була підхоплена мільйонами шанувальників цього солодкого продукту.
Національні свята
- День єдності в Бурунді
- День Рунеберга і День прапора в Фінляндії (дата народження поета Йохана Людвіга Рунеберга в 1804 році)
- День монарха (данаїда монарх – вид метеликів з сімейства німфалід. Одна з найвідоміших метеликів Північної Америки)
- День морозива на сніданок (Офіційно відзначають в першу суботу лютого)
- День солідарності з Кашміром в Пакистані
- День шоколадного фондю в США
- Національний день метеоролога в США