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Всесвітній день Нутелли: яке свято 5 лютого і що не можна робити

4 Лютого 2022, 09:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
5 февраля
Джерело: Depositphotos

5 лютого 2022 року припадає на суботу. Які свята відзначають в Україні та світі 5 лютого – читайте далі у матеріалі.

Церковні свята 5 лютого 2022 року

  • День святої Агати. Її вважають небесною захисницею від природних катастроф. Зазвичай у цей день освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж і ударів блискавки.
  • День Агафія. У цей день намагалися підготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов’язково мали спробувати всі члени сім’ї.

Іменини 5 лютого відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.

Народні прикмети на 5 лютого:

  • Сонячний день – до ранньої весни.
  • Якщо синиці голосно щебечуть вранці – до морозів.
  • Багато снігу лежить на землі – до багатого врожаю.
  • Сильний мороз – до ранньої весни.

Що не можна робити 5 лютого:

  • Сваритися з родичами.
  • Перебувати в неприбраному будинку.

Міжнародні свята

  • Міжнародний день скаутів. Скаути – це члени незалежної добровільної організації, метою якої є фізичний та духовний розвиток молодих людей.
  • Всесвітній день Нутелли. Ідею свята запропонувала американка Сара Россо – блогерка, що проживає в Італії. Ініціатива була підхоплена мільйонами шанувальників цього солодкого продукту.
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Національні свята

  • День єдності в Бурунді
  • День Рунеберга і День прапора в Фінляндії (дата народження поета Йохана Людвіга Рунеберга в 1804 році)
  • День монарха (данаїда монарх – вид метеликів з сімейства німфалід. Одна з найвідоміших метеликів Північної Америки)
  • День морозива на сніданок (Офіційно відзначають в першу суботу лютого)
  • День солідарності з Кашміром в Пакистані
  • День шоколадного фондю в США
  • Національний день метеоролога в США

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