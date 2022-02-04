4 Лютого 2022, 09:11 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

5 лютого 2022 року припадає на суботу. Які свята відзначають в Україні та світі 5 лютого – читайте далі у матеріалі. Церковні свята 5 лютого 2022 року День святої Агати . Її вважають небесною захисницею від природних катастроф. Зазвичай у цей день освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж і ударів блискавки.

. Її вважають небесною захисницею від природних катастроф. Зазвичай у цей день освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж і ударів блискавки. День Агафія. У цей день намагалися підготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов’язково мали спробувати всі члени сім’ї. Іменини 5 лютого відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір. Народні прикмети на 5 лютого: Сонячний день – до ранньої весни.

Якщо синиці голосно щебечуть вранці – до морозів.

Багато снігу лежить на землі – до багатого врожаю.

Сильний мороз – до ранньої весни. Що не можна робити 5 лютого: Сваритися з родичами.

Перебувати в неприбраному будинку. Міжнародні свята Міжнародний день скаутів. Скаути – це члени незалежної добровільної організації, метою якої є фізичний та духовний розвиток молодих людей.

Скаути – це члени незалежної добровільної організації, метою якої є фізичний та духовний розвиток молодих людей. Всесвітній день Нутелли. Ідею свята запропонувала американка Сара Россо – блогерка, що проживає в Італії. Ініціатива була підхоплена мільйонами шанувальників цього солодкого продукту. Читайте також: День святого Валентина та початок Масляної: календар свят на лютий 2022 Національні свята День єдності в Бурунді

День Рунеберга і День прапора в Фінляндії (дата народження поета Йохана Людвіга Рунеберга в 1804 році)

День монарха (данаїда монарх – вид метеликів з сімейства німфалід. Одна з найвідоміших метеликів Північної Америки)

День морозива на сніданок (Офіційно відзначають в першу суботу лютого)

День солідарності з Кашміром в Пакистані

День шоколадного фондю в США

Національний день метеоролога в США <<< Яке свято 4 лютого Яке свято 6 лютого >>>

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