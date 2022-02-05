6 лютого 2022 рлку припадає на неділю. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 6 лютого, у кого іменини в цей день, а також прикмети та заборони.

Церковні свята 6 лютого 2022 року

Православна церква 6 лютого вшановує пам’ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії). У народі день назвали Аксиньїним, або Ксенія Півзимниця.

Преподобна Ксенія вела смиренне життя, служила радницею для грішників, підтримувала зломлених духом, допомагала бідним, врятувала багато душ. Померла черниця у Міласі під час молитви.

Іменини 6 лютого

6 лютого іменини відзначають Герасим, Ксенія, Денис, Тимофій, Микола.

Народні прикмети на 6 лютого

погожий день віщує приємну весну;

на небі видно хмари – до гарної погоди.

безвітряно – липень буде теплим;

багато зірок на небі – скоро буде тепло, якщо їх мало – до негоди.

Що не можна робити 6 лютого

не можна розповідати про свої сни;

не можна перестилати постіль, оскільки можна захворіти.

не можна стригти волосся та нігті.

Міжнародні свята

Міжнародний день бармена. Свято відзначають 6 лютого, тому у цей день католики шанують Святого Аманда, який є покровителем виноробів і рестораторів.

Свято відзначають 6 лютого, тому у цей день католики шанують Святого Аманда, який є покровителем виноробів і рестораторів. Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Це свято було офіційно встановлене Організацією Об’єднаних Націй.

Національні свята

Всесвітній день без мобільного телефону

День Боба Марлі на Ямайці

День Рональда Рейгана в Каліфорнії, США

День британського йоркширського пудингу (відзначають в першу неділю лютого)

День штату Массачусетс в США (столиця і найбільше місто Массачусетса – Бостон. Массачусетс отримав статус штату 6 лютого 1788 роки)

Національний день паличок для їжі в США

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