6 лютого 2022 рлку припадає на неділю. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 6 лютого, у кого іменини в цей день, а також прикмети та заборони.
Церковні свята 6 лютого 2022 року
Православна церква 6 лютого вшановує пам’ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії). У народі день назвали Аксиньїним, або Ксенія Півзимниця.
Преподобна Ксенія вела смиренне життя, служила радницею для грішників, підтримувала зломлених духом, допомагала бідним, врятувала багато душ. Померла черниця у Міласі під час молитви.
Іменини 6 лютого
6 лютого іменини відзначають Герасим, Ксенія, Денис, Тимофій, Микола.
Народні прикмети на 6 лютого
- погожий день віщує приємну весну;
- на небі видно хмари – до гарної погоди.
- безвітряно – липень буде теплим;
- багато зірок на небі – скоро буде тепло, якщо їх мало – до негоди.
Що не можна робити 6 лютого
- не можна розповідати про свої сни;
- не можна перестилати постіль, оскільки можна захворіти.
- не можна стригти волосся та нігті.
Міжнародні свята
- Міжнародний день бармена. Свято відзначають 6 лютого, тому у цей день католики шанують Святого Аманда, який є покровителем виноробів і рестораторів.
- Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Це свято було офіційно встановлене Організацією Об’єднаних Націй.
Національні свята
- Всесвітній день без мобільного телефону
- День Боба Марлі на Ямайці
- День Рональда Рейгана в Каліфорнії, США
- День британського йоркширського пудингу (відзначають в першу неділю лютого)
- День штату Массачусетс в США (столиця і найбільше місто Массачусетса – Бостон. Массачусетс отримав статус штату 6 лютого 1788 роки)
- Національний день паличок для їжі в США