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Міжнародний день бармена та святої Ксенії: яке свято 6 лютого

5 Лютого 2022, 09:40
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Міжнародний день бармена та святої Ксенії: яке свято 6 лютого
Джерело: Depositphotos

6 лютого 2022 рлку припадає на неділю. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 6 лютого, у кого іменини в цей день, а також прикмети та заборони.

Церковні свята 6 лютого 2022 року

Православна церква 6 лютого вшановує пам’ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії). У народі день назвали Аксиньїним, або Ксенія Півзимниця.

Преподобна Ксенія вела смиренне життя, служила радницею для грішників, підтримувала зломлених духом, допомагала бідним, врятувала багато душ. Померла черниця у Міласі під час молитви.

Іменини 6 лютого

6 лютого іменини відзначають Герасим, Ксенія, Денис, Тимофій, Микола.

Народні прикмети на 6 лютого

  • погожий день віщує приємну весну;
  • на небі видно хмари – до гарної погоди.
  • безвітряно – липень буде теплим;
  • багато зірок на небі – скоро буде тепло, якщо їх мало – до негоди.
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Що не можна робити 6 лютого

  • не можна розповідати про свої сни;
  • не можна перестилати постіль, оскільки можна захворіти.
  • не можна стригти волосся та нігті.

Міжнародні свята

  • Міжнародний день бармена. Свято відзначають 6 лютого, тому у цей день католики шанують Святого Аманда, який є покровителем виноробів і рестораторів.
  • Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Це свято було офіційно встановлене Організацією Об’єднаних Націй.

Національні свята

  • Всесвітній день без мобільного телефону
  • День Боба Марлі на Ямайці
  • День Рональда Рейгана в Каліфорнії, США
  • День британського йоркширського пудингу (відзначають в першу неділю лютого)
  • День штату Массачусетс в США (столиця і найбільше місто Массачусетса – Бостон. Массачусетс отримав статус штату 6 лютого 1788 роки)
  • Національний день паличок для їжі в США

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