День ангела Дениса: яскраві привітання в СМС та листівках

Сьогодні, 12 грудня, в Україні вітають іменинників Денисів.

Це ім’я доволі популярне, тому, напевно, у вашому оточенні є його власники. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Дениса в листівках і СМС.

Привітання з Днем ангела Дениса у листівках

Привітання з Днем ангела Дениса в СМС

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Денис день Ангела сьогодні твій! Дай Боже, тобі доброго здоров’я! Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій, зігрітий щастям, радістю, любов’ю!

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Час світлих поздоровлень, час, коли твій Ангел підлітає до тебе Денис і міцно-міцно обіймає в честь цього особливого дня. Нехай він буде поруч, сьогодні, завтра і завжди! Вітаю тебе!

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З днем ​​ангела тебе Денис, бажаємо тобі ніколи не здаватися, нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

Значення імені Денис

Денис — слов’янське ім’я, що дуже популярне в Україні та світі. Ім’я було спочатку народною формою застарілого церковного імені Діонісій, яке у свою чергу походить від грецького Діонісіос — посвячений богу Діонісу — давньогрецькому богу життєвих сил природи, виноградарства і виноробства.

Денис – активний хлопець. Він з дитинства бадьорий та енергійний.

Денис любить ризикувати, робити відчайдушні кроки. Багато знайомі можуть назвати його феєричним.