7 февраля 2022 года приходится на понедельник. Какие праздники отмечают 7 февраля, а также о приметах, запретах и ​​именинах в этот день — читайте далее в материале.

Церковные праздники 7 февраля 2022 года

По церковному календарю верующие отмечают день святителя Григория Богослова, который жил в III веке. Он был одним из прародителей христианства. Также Григория называли вселенским учителем, потому что владел даром проникать мыслями в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно.

В народе его называли Григорием-Зимоуказателем, потому что именно за погодой 7 февраля предсказывали, какой будет зима в следующем году.

Именины

7 февраля именины отмечают Григорий, Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.

Приметы на 7 февраля:

Снег выпал на Григория — следующая зима придет не скоро;

Сильный снегопад — к ранней осени;

Синицы весело щебечут — к сильным морозам;

Какая погода до обеда 7 февраля, таким будет декабрь, а также январь следующего года;

За погодой после обеда прогнозировали, каким будет февраль следующего года.

Что нельзя делать 7 февраля:

Обрезать ногти, стричь волосы и плеваться;

Выходить из дома без особой необходимости;

Нельзя трудно работать.

Праздники в Украине

В Украине 7 февраля отмечают День массажиста. Цель этого праздника – отметить и почтить тысячи людей, которые посвящают свою жизнь нелегкому и полезному труду, помогают заботиться о своем здоровье тем, кто в этом нуждается. Также праздник призван объединять специалистов разных направлений в массажном искусстве.

Международные праздники

День рождения огнетушителя. Первый огнетушитель был запатентован 7 февраля 1863 года в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Вирджиния. Тогда противопожарное средство было похоже на обычную бутылку, но со временем огнетушитель стал основным первичным средством тушения пожара.

Национальные праздники

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