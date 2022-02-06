7 февраля 2022 года приходится на понедельник. Какие праздники отмечают 7 февраля, а также о приметах, запретах и именинах в этот день — читайте далее в материале.
Церковные праздники 7 февраля 2022 года
По церковному календарю верующие отмечают день святителя Григория Богослова, который жил в III веке. Он был одним из прародителей христианства. Также Григория называли вселенским учителем, потому что владел даром проникать мыслями в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно.
В народе его называли Григорием-Зимоуказателем, потому что именно за погодой 7 февраля предсказывали, какой будет зима в следующем году.
Именины
7 февраля именины отмечают Григорий, Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.
Приметы на 7 февраля:
- Снег выпал на Григория — следующая зима придет не скоро;
- Сильный снегопад — к ранней осени;
- Синицы весело щебечут — к сильным морозам;
- Какая погода до обеда 7 февраля, таким будет декабрь, а также январь следующего года;
- За погодой после обеда прогнозировали, каким будет февраль следующего года.
Что нельзя делать 7 февраля:
- Обрезать ногти, стричь волосы и плеваться;
- Выходить из дома без особой необходимости;
- Нельзя трудно работать.
Праздники в Украине
В Украине 7 февраля отмечают День массажиста. Цель этого праздника – отметить и почтить тысячи людей, которые посвящают свою жизнь нелегкому и полезному труду, помогают заботиться о своем здоровье тем, кто в этом нуждается. Также праздник призван объединять специалистов разных направлений в массажном искусстве.
Международные праздники
- День рождения огнетушителя. Первый огнетушитель был запатентован 7 февраля 1863 года в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Вирджиния. Тогда противопожарное средство было похоже на обычную бутылку, но со временем огнетушитель стал основным первичным средством тушения пожара.
Национальные праздники
- День Конституции в Мексике
- День герба Республики Татарстан
- День внуков в Онтарио, Канада
- День святого Мела в Ирландии