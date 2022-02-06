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День массажиста: какой праздник 7 февраля, именины и запреты

6 февраля 2022, 08:28
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
День массажиста: какой праздник 7 февраля, именины и запреты
Источник: Depositphotos

7 февраля 2022 года приходится на понедельник. Какие праздники отмечают 7 февраля, а также о приметах, запретах и ​​именинах в этот день — читайте далее в материале.

Церковные праздники 7 февраля 2022 года

По церковному календарю верующие отмечают день святителя Григория Богослова, который жил в III веке. Он был одним из прародителей христианства. Также Григория называли вселенским учителем, потому что владел даром проникать мыслями в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно.

В народе его называли Григорием-Зимоуказателем, потому что именно за погодой 7 февраля предсказывали, какой будет зима в следующем году.

Именины

7 февраля именины отмечают Григорий, Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.

Приметы на 7 февраля:

  • Снег выпал на Григория — следующая зима придет не скоро;
  • Сильный снегопад — к ранней осени;
  • Синицы весело щебечут — к сильным морозам;
  • Какая погода до обеда 7 февраля, таким будет декабрь, а также январь следующего года;
  • За погодой после обеда прогнозировали, каким будет февраль следующего года.

Что нельзя делать 7 февраля:

  • Обрезать ногти, стричь волосы и плеваться;
  • Выходить из дома без особой необходимости;
  • Нельзя трудно работать.

Праздники в Украине

В Украине 7 февраля отмечают День массажиста. Цель этого праздника – отметить и почтить тысячи людей, которые посвящают свою жизнь нелегкому и полезному труду, помогают заботиться о своем здоровье тем, кто в этом нуждается. Также праздник призван объединять специалистов разных направлений в массажном искусстве.

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Международные праздники

  • День рождения огнетушителя. Первый огнетушитель был запатентован 7 февраля 1863 года в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Вирджиния. Тогда противопожарное средство было похоже на обычную бутылку, но со временем огнетушитель стал основным первичным средством тушения пожара.

Национальные праздники

  • День Конституции в Мексике
  • День герба Республики Татарстан
  • День внуков в Онтарио, Канада
  • День святого Мела в Ирландии

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Календарь , прикмети , Праздник
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