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Сретение и начало Масленицы: церковный календарь на февраль 2022

5 января 2022, 14:08
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
киево-печерская лавра
Источник: Depositphotos

Церковный календарь на февраль 2022 насчитывает один большой праздник – Сретение Господне, которое всегда отмечается 15 февраля.

Также в последний месяц зимы немало других религиозных праздников. Однако дополнительных выходных в феврале не предвидиться.

Список церковных праздников в феврале 2022:

  • 1 февраля — Преподобного Макария Великого;
  • 2 февраля – преподобного Евфимия Великого;
  • 3 февраля — Преподобного Максима-исповедника;
  • 4 февраля — День Святого апостола Тимофея;
  • 5 февраля – священномучеников Климента и Агафангела;
  • 6 февраля — Преподобной Ксении;
  • 7 февраля — День иконы Божией Матери Утоли моя печали; святителя Григория Богослова;
  • 8 февраля – преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна;
  • 9 февраля – перенос мощей святителя Иоанна Златоуста;
  • 10 февраля – преподобного Ефрема Сирийца;
  • 11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;
  • 12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория
  • Богослова, Иоанна Златоуста;
  • 13 февраля — Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;
  • 14 февраля — Седмица мытаря и фарисея (продлится до 20 февраля);
  • 15 февраля — Сретение Господне;
  • 16 февраля – праведного Симеона и Анны пророчицы;
  • 17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского;
  • 18 февраля – иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи;
  • 20 февраля — День Святого Парфения. Неделя о блудном сыне;
  • 25 февраля — Иверской иконы Божией Матери;
  • 26 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота;
  • 27 февраля — День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского);
  • 28 февраля — День Виленской иконы Божией Матери. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя (продлится до 6 марта).
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