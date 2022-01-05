Церковный календарь на февраль 2022 насчитывает один большой праздник – Сретение Господне, которое всегда отмечается 15 февраля.
Также в последний месяц зимы немало других религиозных праздников. Однако дополнительных выходных в феврале не предвидиться.
Список церковных праздников в феврале 2022:
- 1 февраля — Преподобного Макария Великого;
- 2 февраля – преподобного Евфимия Великого;
- 3 февраля — Преподобного Максима-исповедника;
- 4 февраля — День Святого апостола Тимофея;
- 5 февраля – священномучеников Климента и Агафангела;
- 6 февраля — Преподобной Ксении;
- 7 февраля — День иконы Божией Матери Утоли моя печали; святителя Григория Богослова;
- 8 февраля – преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна;
- 9 февраля – перенос мощей святителя Иоанна Златоуста;
- 10 февраля – преподобного Ефрема Сирийца;
- 11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;
- 12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория
- Богослова, Иоанна Златоуста;
- 13 февраля — Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;
- 14 февраля — Седмица мытаря и фарисея (продлится до 20 февраля);
- 15 февраля — Сретение Господне;
- 16 февраля – праведного Симеона и Анны пророчицы;
- 17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского;
- 18 февраля – иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи;
- 20 февраля — День Святого Парфения. Неделя о блудном сыне;
- 25 февраля — Иверской иконы Божией Матери;
- 26 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота;
- 27 февраля — День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского);
- 28 февраля — День Виленской иконы Божией Матери. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя (продлится до 6 марта).