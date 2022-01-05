5 января 2022, 14:08 Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle

Церковный календарь на февраль 2022 насчитывает один большой праздник – Сретение Господне, которое всегда отмечается 15 февраля. Также в последний месяц зимы немало других религиозных праздников. Однако дополнительных выходных в феврале не предвидиться. Список церковных праздников в феврале 2022: 1 февраля — Преподобного Макария Великого;

2 февраля – преподобного Евфимия Великого;

3 февраля — Преподобного Максима-исповедника;

4 февраля — День Святого апостола Тимофея;

5 февраля – священномучеников Климента и Агафангела;

6 февраля — Преподобной Ксении;

7 февраля — День иконы Божией Матери Утоли моя печали; святителя Григория Богослова;

8 февраля – преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна;

9 февраля – перенос мощей святителя Иоанна Златоуста;

10 февраля – преподобного Ефрема Сирийца;

11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца;

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория

Богослова, Иоанна Златоуста;

13 февраля — Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия;

14 февраля — Седмица мытаря и фарисея (продлится до 20 февраля);

15 февраля — Сретение Господне;

16 февраля – праведного Симеона и Анны пророчицы;

17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского;

18 февраля – иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафьи;

20 февраля — День Святого Парфения. Неделя о блудном сыне;

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери;

26 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота;

27 февраля — День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского);

28 февраля — День Виленской иконы Божией Матери. Начало масляной недели. Сырная сплошная неделя (продлится до 6 марта). Читайте также: Какие праздники украинцы будут отмечать в 2022 году – список

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