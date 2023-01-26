Украина продолжает лидировать в прогнозах букмекеров на Евровидение 2023. Шанс на победу нашей страны в международном песенном конкурсе составляет 16%, что на 4% меньше по сравнению с показателями после Нацотбора, который прошел в декабре 2022.

Несмотря на то, что показатели немного изменились, Украина все также на первом места, в то время как остальные страны меняются местами.

По состоянию на 26 января второе место на Евровидении 2023 пророчат Швеции — 10%, третье Италии — 7%. Ранее они занимали места с точностью наоборот.

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В пятерке фаворитов сейчас также Финляндия — 6% и Великобритания — 5%.

Далее идет Франция и Испания — по 4%, на восьмом месте Литва — 3%. Десятку лидеров замыкают Ирландия и Австралия — по 3%.

Самое последнее место в прогнозах букмекеров на Евровидение 2023 занимает Албания, которой пророчат победу менее 1%.

Стоит отметить, что думать о победе еще рано, поскольку большинство стран из вышеперечисленных еще даже не назвало своих представителей на конкурсе. Украину же на Евровидении 2023 представит группа Tvorchi c песней Heart of Steel.