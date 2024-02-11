Блогер-миллионер Таня Пренткович решила поставить точку в истории с отдыхом на Мальдивах. Она отметила, что больше не позволит “лить грязь” на нее или ее родных.

Таня Пренткович закрыла тему с Мальдивами

В сториз в своем Instagram предпринимательница сделала заявление и назвала себя “хорошим человеком, который ошибся”.

Блогер опубликовала один из критических комментариев в ее сторону и задала ряд вопросов хейтерам.

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— Почему никто не кричал во все дыры, когда мы помогали, покупали автобусы и авто для военных за собственные, а не собранные средства? Где все вы были, когда я никого не уволила в первый год полномасштабного из команды и получила миллионные убытки? Почему тогда никто о моей человечности не писал?

Пренткович решила для себя навсегда закрыть тему скандальной поездки на Мальдивы. Но перед этим заверила своих подписчиков, что летела на отдых сама с детьми, совместное путешествие с мужем заранее не планировала — это было просто стечение обстоятельств.

— Нам очень жаль! Мы извинились и урок усвоили, — резюмировала блогер.

Она добавила, что отчеты о ее помощи армии можно увидеть в сохраненных сториз. При этом Пренткович отметила, что потратила на поддержку ВСУ 4,5 млн грн личных средств.

Скандал вокруг отдыха Тани Пренткович на Мальдивах

Напомним, в конце января в сети появились кадры с отдыха блогера. На фото засветился и ее муж Андрей Гонковский.

Когда скандал начал набирать обороты, Гонковский объяснил, что поехал в Польшу как волонтер, однако запланированное там мероприятие перенесли. Поэтому он решил присоединиться к семье на островах.

Пользователи сети с недоверием отнеслись к его словам из-за летних вещей на снимках. Люди отметили, что в этой одежде Андрея уже видели, поэтому пришли к выводу, что он взял их с собой специально.

Таня Пренткович ранее уже извинилась за мужа на Мальдивах. Предпринимательница назвала такое решение необдуманным.

Еще одна блогер-миллионер — Саша Бо — прокомментировала скандал вокруг отдыха Пренткович с Гонковским. Она уточнила, что не поддерживает травлю, однако считает, что это должно “стать уроком” для тех, кто использует удостоверение волонтера для заграничного отдыха.

Фото: Таня Пренткович