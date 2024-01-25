Блогерка-мільйонниця Таня Пренткович прокоментувала скандал із виїздом її чоловіка, блогера Андрія Гонковського на Мальдіви. Вона принесла свої вибачення, каже, помилку усвідомили.

Таня Пренткович виправдалася за чоловіка на Мальдівах

Пренткович прокоментувала публічно ситуацію з чоловіком на Мальдівах в Instagram. Вона написала, що в житті є імпульсивні та необдумані рішення. І коли в них з’явилася можливість провести тиждень разом із дітьми, вони нею скористалися. Каже, не усвідомлювали наслідків цих дій.

– Ми повністю розуміємо, що зробили помилку і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інших людей і сімей, і щиро просимо за це вибачення. Нам дуже шкода, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів і бізнес, які постійно роблять багато для допомоги країні та за необхідності виїжджають за кордон, – наголосила Таня.

Блогерка додала, що їхній вчинок – тільки їхня відповідальність і вони нікому не хочуть нашкодити. Зазначає, висновки зроблені і вони продовжать робити все, щоб допомагати Україні далі. Також вона згадала листування з підписницею, зазначивши, що перша її реакція – захист.

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Листування Тані Пренткович із підписницею щодо чоловіка на Мальдівах

Раніше одна з підписниць на ім’я Валерія показала листування з Танею Пренткович щодо відпочинку на Мальдівах. Блогерка заявила, що не розуміє обурення суспільства.

– Ви так пишете, ніби забули все хороше, що ми зробили. Усі їздять, але публічним людям не можна. Ви знаєте про які масштаби я говорю. Дуже багато людей. На кордоні чоловіки-українці в кожній машині, – написала їй Пренткович.

Вона додала, що Андрій зробив дуже багато добрих справ і по-іншому його б не випустили за кордон, адже він волонтер, проте не прикривається цим. Блогерка додала, що коли чоловік був у Варшаві, всіх усе влаштовувало, але щойно полетів на Мальдіви, на нього полився хейт.

– Та не прикривалися нічим. Ми нічого не вкрали, через кордон не бігли лісом, ведемо чесний бізнес, допомагаємо багато. Я летіла сама, чоловік на законних підставах перетнув кордон, – зазначила Пренткович.

Нагадаємо, днями стало відомо, що чоловік Тані Пренкович відпочиває на Мальдівах. Відповідні кадри з’явилися в соцмережах і швидко розлетілися. Через це в мережі розгорівся скандал.

Згодом Гонковський виправдався за Мальдіви, зазначивши, що спершу виїжджав до Варшави на івент, але його перенесли, а тому вільні дні вирішив провести з дружиною та їхніми дітьми на відпочинку. Також він сказав, що всі люди роблять помилки.

Фото: Таня Пренткович