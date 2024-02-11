Блогерка-мільйонниця Таня Пренткович вирішила поставити крапку в історії з відпочинком на Мальдівах. Вона зазначила, що більше не дозволить “лити бруд” на неї чи її рідних.

Таня Пренткович закрила тему з Мальдівами

В сториз у своєму Instagram підприємиця зробила заяву та назвала себе “хорошою людиною, яка помилилася”.

Блогерка опублікувала один з критичних коментарів в її бік і поставила низку запитань хейтерам.

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– Чому ніхто не кричав у всі діри, коли ми допомагали, купували автобуси й авто для військових за власні, а не зібрані кошти? Де усі ви були, коли я нікого не звільнила у перший рік повномасштабного з команди та отримала мільйонні збитки? Чому тоді ніхто про мою людяність не писав?

Пренткович вирішила для себе назавжди закрити тему скандальної поїздки на Мальдіви. Та перед цим запевнила своїх підписників, що летіла на відпочинок сама з дітьми, спільну подорож із чоловіком завчасно не планувала – це був просто збіг обставин.

– Нам дуже шкода! Ми перепросили, урок засвоїли, – резюмувала блогерка.

Вона додала, що звіти про її допомогу армії можна побачити у збережених сториз. Водночас Пренткович зазначила, що витратила на підтримку ЗСУ 4,5 млн грн особистих коштів.

Скандал навколо відпочинку Тані Пренткович на Мальдівах

Нагадаємо, наприкінці січня у мережі зʼявилися кадри з відпочинку блогерки. На фото засвітився й її чоловік Андрій Гонковський.

Коли скандал почав набирати обертів, Гонковський пояснив, що поїхав до Польщі як волонтер, проте запланований там захід перенесли. Тому він вирішив долучитися до родини на островах.

Користувачі мережі з недовірою поставилися до його слів через літні речі на знімках. Люди зазначили, що у цьому одязі Андрія вже бачили, тож дійшли висновку, що він взяв їх із собою спеціально.

Таня Пренткович раніше вже перепросила за чоловіка на Мальдівах. Підприємиця назвала таке рішення необдуманим.

Ще одна блогерка-мільйонниця – Саша Бо – прокоментувала скандал навколо відпочинку Пренткович із Гонковським. Вона уточнила, що не підтримує цькування, проте вважає, що це має “стати уроком” для тих, хто використовує посвідчення волонтера для закордонного відпочинку.

Фото: Таня Пренткович