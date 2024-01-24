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Чоловік блогерки Тані Пренткович засвітився разом з нею на Мальдівах: що відомо

24 Січня 2024, 15:29
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Таня Пренткович, Андрій Гонковський

У мережі спалахнув скандал навколо відпочинку блогерки-мільйонниці Тані Пренткович на Мальдівах. Річ у тім, що разом з нею помітили її чоловіка, блогера Андрія Гонковського.

Чоловік Тані Пренкович засвітився на відпочинку на Мальдівах

У TikTok опублікували кадри, на яких можна побачити блогерку та її коханого. Сам Гонковський раніше в соцмережах повідомляв, що поїхав до Польщі, щоб провести благодійні заходи.

Таня Пренткович

Фото: скриншот з відео в TikTok

Користувачів мережі неабияк обурило те, що Гонковський виїхав з України під час воєнного стану. Підписники вимагають пояснень від Тані та Андрія, однак блогери обмежили можливість залишати їм коментарі в соцмережах.

Зараз дивляться
  • Це плювок в обличчя волонтерам, військовим і простим українцям, які віддають останнє!
  • Чому комусь можна виїжджати на Мальдіви, а комусь ні?
  • Вони вже почали чистити коментарі в Instagram.
  • Я вважаю, що їхати на відпочинок і прикриватися волонтерством щонайменше несправедливо до тих, хто 24/7 захищає нас і в дощ, і в холод, і в смерть.
  • Найбільше бісить не сам відпочинок, а те, що вони хотіли з усіх дурних зробити.
  • А Мальдівам потрібні волонтери?
  • Мій чоловік теж хоче на море! Чому одному можна виїжджати, а іншим ні?
  • Ну хто б сумнівався? Мажорам закон не писаний, тому це закономірно, – пишуть у мережі.

Факти ICTV звернулися за коментарем до Тані Пренкович та Андрія Гонковського, але поки не отримали відповіді.

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Фото: Таня Пренткович

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Блогер Таня Пренткович
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