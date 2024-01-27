Лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал скандал с отдыхом блогера Андрея Гонковского на Мальдивы.

Лейтенант ВСУ отреагировал на скандал с мужем Тани Пренткович

По словам Коваленко, законность или незаконность выезда человека — это вопрос компетентных органов. Однако эта история имеет существенное негативное информационное влияние.

Лейтенант ВСУ отметил, что лидеры мнений, блогеры с большой аудиторией должны быть примером для общества. И сейчас от них ожидается особая ответственность, а не отмежевание от реальности.

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— Не может существовать мир, в котором война где-то далеко, а мы живем собственной жизнью. Не может помощь армии и стране быть оправданием для чего-то своего. Чтобы выиграть войну, этой реальностью должны жить все, особенно популярные блогеры, которые должны быть примером для других. Война — это не только военные, но и все общество. Только так победим, — сказал Андрей Коваленко.

Напомним, 24 января в сети появились фото, из которых стало понятно, что Андрей Гонковский — муж блогера-миллионника Тани Пренткович — отдыхает на Мальдивах вместе с женой и детьми. Он получил разрешение на пересечение границы Украины как волонтер.

Впоследствии сам Гонковский отреагировал на волну общественного возмущения и объяснил, что действительно выезжал в Варшаву на ивент, но его перенесли, поэтому свободные дни решил провести с Пренткович и детьми на отдыхе.

Фото: Таня Пренткович, ЦПД

Источник: ЦПД