Саша Бо прокоментувала скандал щодо відпочинку Тані Пренткович та Андрія Гонковського на Мальдівах. Блогерка оцінила ситуацію з двох сторін і розповіла, що з цього приводу думає.

Саша Бо відреагувала на скандал із Пренткович

Так, Саша опублікувала в Instagram свої думки з цього приводу. Вона зізналася, що вона ніколи не влазить у конфлікти і не підтримує булінг, але багато хто ставить запитання, чому блогери не коментують ситуацію.

Нагадаємо, що йдеться про скандал із чоловіком Пренткович, який відпочивав на Мальдівах.

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– Виїжджати на море користуючись можливостями волонтера – це дуже негарно. Так не повинно бути, і стане уроком для тих, хто робив подібне, зазначила блогерка.

Саша додала, що нікого не покриває, але їй нічого коментувати на цю тему. Однак, Бо вважає, що виливати бруд на блогерку за дії його коханого негарно.

– Я хочу, щоб у нашому суспільстві кожен сам відповідав за свої вчинки, – додала знаменитість.

За свого чоловіка Саша відповіла, що він не числиться волонтером їхнього спільного благодійного фонду – вони шукали шляхи доставки авто з-за кордону для військових без їхньої участі.

Нагадаємо, що Пренткович вибачилася за чоловіка на Мальдівах. Зірка зазначила, що вони усвідомили помилку, і в житті є імпульсивні та необдумані рішення.