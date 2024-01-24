Чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський виправдався за відпочинок на Мальдівах. Каже, розуміє обурення людей, проте все не так, як може здатися.

Чоловік Тані Пренткович розповів, як опинився на Мальдівах

Андрій Гонковський вийшов на зв’язок в Instagram-stories. За його словами, він не прикривався волонтерством, щоб виїхати на відпочинок, у нього просто виявилися вільні дні через те, що запланований на 11 січня івент у Варшаві перенесли на 23 число.

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– У нас була запланована подія для українських підприємців, подібну ми вже проводили, водночас закривали збори, купували дрони тощо. Коли я приїхав до Варшави, організатори перенесли дату на 23 січня. Відповідно, в мене з’явилися вільні дні, а дружина з дітьми летіла на відпочинок. Я вирішив кілька днів провести з ними. Можливо, даремно, але як є, – зазначив Гонковський.

Додає, згодом повернувся до Варшави і провів подію, яка в сумі з іншими заходами принесла 450 тис. грн. За них уже було куплено два дрони і відправлено на фронт.

– Я підприємець, у командах моїх проєктів працює майже 100 осіб. Я відкрито і чесно заробляю гроші, створюю робочі місця і відкриваю нові проєкти, при цьому всі поїздки оплачую із зароблених грошей. Дякую всім, хто не хейтив, а прийшов із запитаннями або словами підтримки. Такі ми не ідеальні люди, іноді робимо помилки, – наголосив Андрій.

Нагадаємо, у мережі спалахнув скандал через те, що чоловік блогерки Тані Пренткович засвітився разом із нею на Мальдівах. У TikTok з’явилися кадри, на яких їх можна було побачити разом під час відпочинку.

Фото: Андрій Гонковський