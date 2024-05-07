Конкурс Евровидение — это одно из самых грандиозных событий в мире музыки. Ежегодно исполнители из разных стран пытаются поразить публику, получить всемирное признание и одержать победу. А трансляция шоу собирает у экранов телевизоров около 200 млн людей со всего мира.

Какой была история Украины на Евровидении, читайте на Фактах ICTV.

Александр Пономарев, 2003 год

Украина на конкурсе Евровидение дебютировала в 2003 году. Тогда мероприятие проходило в Латвии.

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Александр Пономарев с песней Hasta la Vista набрал всего 30 баллов и занял 14 место в рейтинге.

Руслана, 2004 год

Впервые Украина победила на Евровидении благодаря певице Руслане. В 2004 году артистка зажгла сцену конкурса песней Wild Dances.

В общем за свое драйвовое выступление Руслана получила 280 баллов и стала абсолютным триумфатором шоу.

Гринджолы, 2005 год

В 2005 году песенный конкурс проходил в Киеве, а представляла Украину группа Гринджолы с песней Разом нас багато.

Но коллективу не удалось завоевать любовь поклонников. Гринджолы набрали 30 баллов за свое выступление и заняли 19 место на Евровидении.

Тина Кароль, 2006 год

В 2006 году, по результатам Национального отбора, представителем Украины на Евровидении стала Тина Кароль. Певица достойно выступила на сцене конкурса, который проходил в Греции, с песней Show Me Your Love.

Тогда исполнительница получила 145 баллов и заняла 7 место.

Верка Сердючка, 2007 год

Следующим представителем Украины на Евровидении стал Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки удивил интернациональную публику.

И хотя его выступление вызвало много скандалов и недоразумений, артисту удалось занятое второе место на конкурсе с песней Dancing Lasha Tumbai.

Ани Лорак, 2008 год

Повторить успех Андрея Данилко и завоевать серебро на конкурсе в 2008 году удалось певице Ани Лорак. Тогда она исполнила трек Shady Lady и покорила зрителей сильными вокальными данными.

Светлана Лобода, 2009 год

В 2009 году Украину представляла Светлана Лобода с треком Be My Valentine!. Выступление певицы сопровождалось зажигательными танцами и игрой на барабанах.

В общем Лобода получила 76 баллов и заняла 12 место на Евровидении.

Alyosha, 2010 год

Певица Alyosha на конкурсе, который проходил в Осло, заняла 10 место с песней Sweet people. Своим треком исполнительница пыталась привлечь внимание зрителей к экологическим проблемам.

Изначально Alyosha должна была представлять Украину на сцене Евровидения с авторской песней To be free. Но тогда композицию артистки заподозрили в плагиате.

Мика Ньютон, 2011 год

Мика Ньютон представляла Украину на Евровидении с чувственной песней Angel. Ее конкурсный номер дополнила художница Ксения Симонова, которая во время выступления создавала трогательную историю с помощью песка. Мика Ньютон заняла четвертое место на конкурсе.

Гайтана, 2012 год

В 2012 году Украину эффектно представила певица Гайтана. Она исполнила песню Be My Guest и заняла 15 место в рейтинге.

Злата Огневич, 2013 год

Бронзу на Евровидении 2013 удалось завоевать Злате Огневич с песней Gravity. Ее магический конкурсный номер и сильные вокальные данные не оставили равнодушным зрителей. В общем Злата набрала 214 баллов та заняла 3 место в рейтинге.

Мария Яремчук, 2014 год

Певица Мария Яремчук на Евровидении 2014 поразила зажигательным номером и песней Tick-Tock. Исполнительница набрала 113 баллов и заняла шестое место на конкурсе.

2015 год

В 2015 году Украина впервые отказалась от участия в конкурсе. Причиной стала напряженная ситуация после Революции Достоинства, аннексия Крыма Россией и война на востоке страны.

Джамала, 2016 год

Второй раз за всю историю участия Украины в Евровидении победу одержала певица Джамала в 2016 году. Она исполнила песню 1944, которая была посвящена трагическим событиям, связанным с депортацией крымских татар.

За свое проникновенное выступление артистка набрала 534 балла и завоевала золото конкурса.

O.Torvald, 2017 год

В 2017 году Евровидение проходило в Киеве. Украину представляла рок-группа O.Torvald с песней Time. Но несмотря на яркое выступление, группа заняла лишь 24 место на конкурсе.

Melovin, 2018 год

Победитель национального отбора певец Melovin представлял Украину с песней Under The Ladder в Лиссабоне. Исполнитель показал яркий номер с использованием спецэффектов и фаер-шоу. В итоге Melovin набрал 130 баллов и занял 17 место на конкурсе.

2019 год

В 2019 году Украина не участвовала в Евровидении. Победительницей Национального отбора стала певица Maruv с песней Siren Song и достаточно откровенным конкурсным номером. Впоследствии оказалось, что Maruv отказалась подписывать контракт, который ей предоставила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Кроме этого, певицу обвиняли в том, что она собирается гастролировать в России.

Go-A, 2020 год

В 2020 году победителем Национального отбора стала электро-фолк группа Go-A с песней Solovey. Но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс в Нидерландах перенесли на следующий год.

Go-A, 2021 год

На Евровидении 2021 в Роттердаме Украину представляла группа Go-A с песней Шум.

Впервые на сцене конкурса прозвучала полностью украиноязычная песня, в основе которой — обряд призыва весны и пробуждения всего живого.

Украина заняла 5-е место с результатом в 364 балла.

Kalush Orchestra, 2022

На конкурсе в Турине Украину представляла группа Kalush Orchestra с треком Stefania.

Коллектив занял первое место и стал победителем Евровидения 2022. В целом коллектив набрал 631 балл от жюри и зрителей.

Tvorchi, 2023

В Ливерпуле Украину представлял коллектив Tvorchi с композицией Heart of steel.

Ребята заняли шестое место с результатом в 243 балла.

Alyona Alyona та Jerry Heil

На Евровидении в Мальме Украину представляли Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.