Как выбрать шины и диски для своего авто

Правильно подобранный комплект колес влияет на безопасность, расход топлива и даже удовольствие от езды. Но когда дело доходит до покупки, водители часто теряются в разнообразии предложений. Чтобы не переплачивать и не прогадать с выбором, удобно покупать все в проверенном магазине.

Магазин Шины-Диски предлагает широкий ассортимент шин и дисков для разных марок и моделей: Шины-Диски. В каталоге можно подобрать совместимый комплект с учетом параметров конкретного авто.

С чего начать подбор

В первую очередь следует учесть рекомендации производителя авто. Рекомендуемые типоразмеры указаны на заводской табличке в дверном проеме и инструкции, а боковина показывает параметры уже установленной шины.

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В маркировке 205/55 R16 число 205 означает ширину в миллиметрах, 55 – соотношение высоты профиля к ширине в процентах, R – радиальную конструкцию, а 16 – посадочный диаметр диска в дюймах.

Также следует учитывать сезонность. Летние шины предназначены для теплой погоды, зимние – для мороза и снега, а все сезонные могут подойти для регионов с мягкой зимой, если их характеристики соответствуют условиям эксплуатации. Использование не соответствующих сезону шин повышает риск потерять контроль над автомобилем.

На что обратить внимание

Когда по размеру и сезону определились, остается выбрать конкретную модель. Здесь полезно сравнить несколько позиций по характеристикам, а не выбирать первую попавшуюся. Вот базовые пункты, которые следует учесть:

дата производства и условия хранения — возраст следует оценивать вместе с фактическим состоянием шины;

индексы погрузки и скорости в соответствии с рекомендациями производителя авто;

рисунок протектора на основе стиля езды и дорожных условий;

тип дисков – стальные и литые легкосплавные модели отличаются массой, прочностью, ремонтопригодностью и ценой;

диаметр и ширина диска, PCD, DIA, вылет ET, допустимая нагрузка и тип крепления в соответствии с параметрами авто.

Если сложно разобраться самостоятельно, можно обратиться за помощью к специалистам, выбирающим совместимый комплект с учетом модели авто и бюджета. Так вы избежите ситуации, когда диски не соответствуют параметрам ступицы.

Почему удобно покупать в одном месте

Покупка шин и дисков в одном магазине может сэкономить время и упростить проверку совместимости. Не нужно отдельно сопоставлять параметры – комплект сразу подбирают для конкретного авто.

Например, в магазине Шины-Диски есть собственный шинный калькулятор: он помогает сравнить штатный и альтернативный типоразмер, а окончательную совместимость следует сверить с документацией автомобиля.

Еще одно преимущество – собственные пункты шиномонтажа в Харькове, Киеве, Львове, Одессе и Днепре. В Киеве также доступна регулировка развала-схождения. То есть авто можно сразу переобут и не перевозить новые колеса в другие сервисы.

Клиентам, уже покупавшим шины или диски, предоставляется дополнительная скидка на следующий заказ.

Выбирать шины и диски проще, если поступать последовательно: сначала определить нужные размер и сезонность, а затем выбрать модель по характеристикам.

Главное – проверить совместимость комплекта со своим авто, а не ориентироваться только на схожий размер.

Фото: Pixabay