После отпуска волосы нередко ведут себя иначе, чем весной. Кончики быстрее путаются, длина пушится, блеск исчезает, а после сушки пряди кажутся более жесткими. Причин может быть несколько: солнце, морская или хлорированная вода, покраска, фен и горячие инструменты. Ультрафиолет также способен повреждать белковые структуры волоса и влиять на его цвет.

Первая реакция часто предсказуема: купить маску для глубокого обновления и пользоваться ею как можно чаще. Но осенью полезнее сначала просмотреть всю домашнюю рутину.

В интернет-магазине профессиональной косметики Profistyle можно подобрать уход в соответствии с состоянием волос, однако результат зависит не только от баночки в ванной. Иногда сухость поддерживают привычки, которые кажутся совершенно безвредными.

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Когда проблема начинается еще во время мойки

1. Намыливать волосы от корней к кончикам.

Шампунь нужен прежде всего коже головы, где скапливаются себум, пыль и остатки стайлинга. Если при каждом мытье активно тереть пеной всю длину, сухим кончикам от этого лучше не станет. Шампунь лучше сосредоточить на коже головы. При смывании пена и так проходит по длине, поэтому дополнительно тереть пряди обычно нет нужды.

2. Не использовать кондиционер из-за страха потерять объем.

Тонкие волосы действительно можно перегрузить плотным средством, но это не причина отказываться от кондиционера. Если после душа приходится буквально продираться расческой сквозь кончики, волосы получают дополнительную механическую нагрузку.

Для тонких прямых прядей кондиционера часто достаточно только на кончиках. Если волосы сухие или вьющиеся, средство можно распределять выше по длине.

Маска на пол часа не всегда лучше десяти минут

3. Передерживайте маску для большего эффекта.

Если на упаковке указано 5–10 минут, нет особого смысла ходить с маской час. Волосы не восстановятся скорее только потому, что средство оставили дольше. Вместо этого плотная формула на тонких прядях может забрать объем и оставить ощущение тяжести.

Гораздо полезнее найти маску, после которой волосы легко расчесываются, не торчат в разные стороны и нормально держат укладку, чем постоянно увеличивать количество продукта.

4. Пытаться спасти сухие кончики только растительным маслом.

Масло хорошо работает как финальный штрих. Несколько капель могут пригладить пушистость, добавить блеска и сделать кончики более приятными на ощупь.

Но если после мытья волосы путаются, а без масла выглядят сухими уже через несколько часов, одного масла мало. Кондиционер, маска и несмываемый уход выполняют другие задачи, поэтому заменять все одним средством нет смысла.

Происходящее после душа не менее важно

5. Хорошо растереть волосы полотенцем, чтобы быстрее высохли.

Знакомая картина: после душа завернуть голову в полотенце, а затем несколько раз энергично пройтись им по длине. Именно этого сухим и поврежденным прядям лучше избегать.

Воду достаточно аккуратно промокнуть. Распутывать волосы следует с кончиков, постепенно двигаясь повыше. Для вьющихся волос правила немного другие: их часто удобнее расчесывать еще в душе, пока на прядях есть кондиционер.

6. Ежедневно делать волосы гладкими с помощью утюга.

После выпрямления сухие пряди могут смотреться почти идеально, поэтому легко решить, что проблема исчезла. На самом деле утюг просто меняет внешний вид волос на время.

Регулярная высокая температура сама может являться источником повреждения. Если без фена или стайлера не обойтись, следует снизить температуру, не задерживать горячий инструмент надолго на одном месте и использовать термозащиту.

Не требуйте от волос невозможного

7. Еженедельно менять уход, потому что восстановление не работает.

После одной хорошей маски волосы действительно могут стать более мягкими и блестящими. Но сильно поврежденная длина не возвращается в исходное состояние так, будто несколько месяцев солнца, покрасок и горячих укладок не было.

Поэтому смотреть лучше не на эффект сразу после сушки, а на поведение волос в течение нескольких недель. Меньше ли оно путается? Перестали ли обламываться кончики? Нужен ли утюг каждое утро, чтобы прическа выглядела аккуратно? Такие мелочи скажут об удачно подобранном уходе больше, чем надпись repair на упаковке.

Для осени вполне может хватить простой схемы: шампунь по потребностям кожи головы, кондиционер после мытья, маска несколько раз в неделю по необходимости и защита длины перед горячей укладкой.

А если проблема уже не ограничивается сухими кончиками и волосы начали заметно выпадать, появились зуд, покраснение или сильное шелушение кожи головы, новая маска вряд ли будет ответом. В такой ситуации причину лучше узнать с дерматологом.