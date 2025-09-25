У нас на тест-драйве побывал обновленный кроссовер BMW iX — единственная модель баварского бренда, которая существует исключительно в электрической версии.

Давайте узнаем, как изменился BMW iX, что он предлагает в техническом плане и сколько стоит в Украине.

Дизайн BMW iX

BMW iX внешне кардинально не изменился по сравнению с версией четырехлетней давности. Все те же футуристические формы и разве что небольшие доработки оптики, радиаторной решетки, элементов декора и точечные изменения в зависимости от комплектаций.

BMW iX имеет интересный, хотя и неоднозначный дизайн. К нему уже вроде бы привыкли, однако разговоров об этом все еще хватает.

Словом, BMW iX – интересный, футуристичный, технологичный. Однако без критики не обошлось.

Салон BMW iX

Интерьер iX уже менее экстраординарен, чем его внешний вид, и воспринимается более легко.

Сразу обращаешь внимание на панорамный кластер приборной панели диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный экран 14,9 дюйма.

Оба дисплея не интегрированы в торпедо, а наоборот — как будто возвышаются и намеренно отделяются от массивной панели, отделанной алькантарой.

Управление системами комфорта в основном происходит с помощью сенсорного мультимедийного экрана, а вот физических кнопок на торпедо мало.

Выглядит интересно, современно, несколько космически, однако с меню мультимедийки и приборного кластера придется разбираться, покопавшись в поисках необходимых настроек.

Да, это все дело привычки, но все не так просто, особенно когда авто в движении.

Однако не все так и плохо, ведь есть панель с селектором iDrive, которая расположена на центральной консоли.

Она частично дублирует пункты меню мультимедийного дисплея и упрощает пользование им во время движения.

Центральная консоль тоже как будто подвешена в воздухе, как и дисплеи, что создает определенные ассоциации с космическими кораблями и концептами летающих автомобилей.

Выглядит интересно, не всем может понравиться, однако, на мой взгляд, все довольно гармонично и продумано.

Передние сиденья ковшеобразной формы, с интегрированными подголовниками и декорированы фирменными М-полосками. Выглядят стильно, по ощущениям удобны и имеют достаточный диапазон регулировки.

Добавим сюда еще и подбор материалов, их сочетание и качество сборки, которое, как и положено BMW, на приличном уровне.

Здесь и натуральная кожа, и рычаги с имитацией хрусталя, и алькантара. Словом, дешевых материалов, простого глянца и скрипучего пластика вы здесь не найдете.

С пространством впереди и сзади проблем нет. Сзади спокойно размещаются три пассажира абсолютно без потери комфорта.

Есть порты для зарядки гаджетов, правда, расположены они в подголовниках передних сидений, что странно, но оказалось вполне удобным решением.

Из интересных моментов — пассажирский отсек BMW iX изготовлен из углепластика. Вряд ли пассажиры почувствуют разницу, но факт остается фактом.

А вот что касается пространства в багажнике, то здесь не все так безоблачно, его объем упирается в потолок около 500 л, что хоть и достаточно, но не слишком много, чтобы этим хвастаться.

Как едет BMW iX xDrive60

У нас на тест-драйве была версия BMW iX xDrive60 с полным приводом, мощностью 400 кВт/544 л.с./765 Нм и редуктором в роли КПП.

Наша версия была оснащена аккумулятором емкостью 111,5 кВт/ч.

Весь этот набор ТТХ позволяет разгоняться до первой сотни за 4,6 с, а производитель декларирует запас хода в диапазоне 560-701 км по замерам WLTP.

Звучит правдоподобно, хотя, как мы все понимаем, все зависит от манеры вождения, погодных условий и режима эксплуатации.

Если говорить о зарядке, то версию BMW iX xDrive60 можно заряжать переменным током АС мощностью до 11 кВт/22 кВт в зависимости от выбранного в комплектацию бортового инвертора.

Также есть возможность и скоростной зарядки постоянным током DC на станциях мощностью 195 кВт.

При разработке обновленной версии BMW iX акцент делался именно на увеличении эффективного содержания батареи на 30% и оптимизации зарядки.

Вся эта феерия технологий, оптимизаций, обновлений, алюминиевая рама, капсула из углеродного волокна вылились в кроссовер весом под 2,5 т и длиной под 5 м.

Как он едет? Динамика впечатляет, как и комфорт, а также особая тишина в салоне и превосходная управляемость. Правда, не стоит забывать о немалом весе и размерах BMW iX, ведь все это ощущается.

Быстро, тихо, комфортно с привкусом качества BMW и всеми прелестями и недостатками электромобильности.

А теперь самое интересное – цены.

Сколько стоит BMW iX

Если речь идет о базовой версии xDrive45, то цены стартуют от 3 428 902 грн.

Если мы говорим о версии iX xDrive60, то стоимость начинается от 4 225 854 грн.

А вот цены на версию iX M70 xDrive стартуют от 5 800 843 грн.

Итоги

BMW iX явно пытались улучшить, усовершенствовать, но при этом не отходить от первоначального визуального, хотя и неоднозначного дизайна.

Салон местами балансирует на грани технологического и практичного, однако общая концепция довольно интересная.

BMW iX — немаленький кроссовер с интересным дизайном, цепляющим салоном и незаурядным уровнем комфорта и динамики.

Стоит ли он внимания и своей цены? Решать, как всегда, вам.