На склоне и в городе руки страдают не только от мороза. Главные враги перчаток — влажность, ветер и неправильная сушка, после которой ткань теряет эластичность.

В условиях мокрого снега перчатки зимние чаще всего промокают не в один момент, а постепенно. Вода накапливается в зонах сгиба и по швам, а изнутри добавляется конденсат от теплых ладоней.

Откуда берется вода и почему это не всегда вина мембраны

Даже хорошая мембрана не спасает, если внешний слой напитался влагой. Когда верхняя ткань мокрая, пар выходит хуже, внутри становится сыро, а затем на подъемнике все это быстро остывает и ощущается как ледяная корка. Отдельная история — швы: на них приходится постоянная нагрузка, особенно в местах, где держат крепления, палки или переносят доску. Если проклейка слабая, вода зайдет именно там.

Еще одна причина задубения — пересушивание и перегрев. Утеплитель комкуется, пропитка выгорает, синтетика теряет мягкость, а кожа пересыхает и трескается.

Пропитка, манжета и сушка: что продлевает жизнь перчаткам

Перед покупкой и после первых выездов стоит пройтись по базовым пунктам, чтобы не выяснять слабые места посреди активного дня:

Проверять, как сделаны швы в зоне большого пальца и на сгибах: там чаще всего начинается протечка. Выбирать манжету по сценарию: длинная лучше перекрывает рукав и держит снег снаружи. Следить за внешней тканью: если она темнеет и “пьет” воду, пропитку пора обновлять. Сушить только при умеренном тепле и с вентиляцией, без батареи и фена вплотную. Держать тонкие лайнеры: они уменьшают конденсат и спасают, когда основной слой подсырел.

Чем быстрее перчатки вернутся в сухое состояние без перегрева, тем дольше они останутся мягкими и теплыми.

Как сушить без потери свойств

Сначала выворачивают перчатки настолько, насколько позволяет конструкция, и промакивают влагу салфеткой или полотенцем, не выкручивая. Затем сушат в теплом проветриваемом месте, лучше с мягким наполнителем внутри (например, бумага, которую меняют по мере намокания).

Если материал кожаный, после полного высыхания уместен уходовый крем, чтобы сохранить гибкость. И главное: не пытаться ускорить процесс высокой температурой — именно она чаще всего делает перчатки жесткими, а пропитку бесполезной.

Фото: Extremstyle.ua