Как правильно поститься

Главная цель поста - очищение души через ограничения в еде и молитву перед главным праздником для христиан.

Поэтому перед началом обязательно надо обратиться за благословением к священнослужителю, исповедоваться и причаститься, иначе это будет просто диета.

Церковники советуют есть один раз в день - вечером, на выходных разрешается обедать и ужинать.

В этот период запрещено любое мясо и продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и яйца).

Рыбу можно только 7 апреля (Благовещение) и 9 апреля (Вербное воскресенье), в Лазареву субботу - 8 апреля - икру.

В блюда нельзя добавлять специи - острые блюда в Великий пост запрещены, как и сладости - пирожные, конфеты и бисквитное печенье.

Алкогольные напитки нельзя в будни первых шести недель поста и все дни Страстной (седьмой) недели. На выходных можно немного вина.

понедельник, среда, пятница - сухоядение (вода, черный хлеб, фрукты и овощи).

вторник, четверг - горячая пища без масла.

суббота, воскресенье - горячая пища с маслом, вино.

Поститься нельзя беременным женщинам и кормящим грудью, военнослужащим, детям до 12 лет, пожилым людям, людям после операции и тяжелобольным. Но все индивидуально.