Сегодня обновление интерьера требует гибких решений, которые не выбивают из ритма владельцев помещений. Поэтому появилось понятие “ремонт за 1 день”, одну из ключевых ролей в котором играет виниловый пол.

Благодаря этому покрытию можно быстро обновить дизайн в помещениях различного формата без значительных инвестиций и лишних хлопот.

Виниловый пол — это современное многослойное покрытие, способное успешно выдерживать ежедневное использование, интенсивную нагрузку, перепады температуры и влажности.

Основные преимущества винилового пола по сравнению с другими покрытиями

Устойчивый и долговечный виниловый пол подходит для всех типов помещений: кухни, детской, коридора, спальни, офисов и коммерческих пространств.

Он одинаково хорошо дополняет как минималистичные интерьеры, так и более оригинальные варианты, от роскошной классики до харизматичного лофта. Привлекательная цена на виниловый пол также является убедительным аргументом для тех, кто ищет способы легко освежить дизайн.

Легкий монтаж превращает виниловый пол в главного героя экспресс-ремонтов. Большинство современных моделей имеют замковую систему “клик”, благодаря которой установить покрытие можно без специальных инструментов и предварительного демонтажа старого пола.

Благодаря такому подходу можно максимально быстро обновить дизайн интерьера:

на кухне — за 3–4 часа;

в спальне — за полдня;

в гостиной или других более просторных помещениях — за один день.

Ассортимент покрытий предлагает десятки оттенков — от холодного скандинавского дуба и светлого камня до благородного венге и темного сланца. Современные технологии печати позволяют воспроизводить глубокую текстуру дерева, мрамора, бетона или камня с высокой детализацией.

Это позволяет адаптировать интерьер под любую концепцию:

уютное пространство в стиле hygge;

современный минимализм;

индустриальный лофт;

сдержанную классику и т. д.

Виниловый пол — надежный союзник для быстрого и бюджетного ремонта. Он лучше всего подойдет для того, чтобы придать помещению современный вид без стресса и больших затрат.