В субботу, 12 февраля, возникли проблемы при оглашении результатов голосования зрителей за участников Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2022. На инцидент сегодня отреагировал Общественный вещатель как организатор мероприятия.

Как отмечается в заявлении Общественного, путаница во время оглашения результатов в прямом эфире возникла из-за “сбоя”.

Так, вчера, 12 февраля, по итогам голосования жюри и зрителей победительницей Нацотбора на Евровидение-2022 была объявлена певица Алина Паш (Alina Pash). Она исполнила песню Тени забытых предков и в итоге получила 15 баллов (восемь от жюри и семь – от зрителей).

Однако не обошлось и без инцидентов. Ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко несколько раз путался при оглашении баллов по результатам голосования зрителей. Путаница возникла вокруг баллов групп Our Atlantic и Cloudless, а также певцов Michael Soul и Barleben (все эти исполнители набрали наименьшее количество баллов – от одного до четырех).

В конце концов с большого экрана над сценой исчезла турнирная таблица.

Объяснение Общественного

Сегодня организаторы принесли извинения зрителям и артистам, вокруг баллов которых возникла путаница. Общественный вещатель объясняет инцидент “техническими проблемами во время прямого эфира”.

– Редактор, дублировавшая результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала столбики и начала читать результаты не по голосованию зрителей, а итоговые. Надо было подсказывать ведущему оценки от зрителей, а она читала сумму, которая выходит в итоге. Таким образом, она озадачила ведущего и графического редактора, выводившего таблицу с результатами на экран. Из-за попыток внести правки в файле произошел сбой, и таблица исчезла с экрана, – отметил Алексей Гончаренко, продюсер и руководитель компании Френдс Про ТВ – подрядчика-производителя телеверсии Нацотбора.

При этом организаторы заверили, что результаты отбора достоверны. Общественный вещатель отмечает, что за правильность проверки подсчета голосов отвечало ООО Аудиторская фирма PwC, которая уже шестой год является аудитором на Нацотборе. Отмечается, что была проведена проверка правильности результатов зрительского, судейского и всеобщего голосования.

– Мы провели процедуры, чтобы убедиться, что результаты голосования зрителей по системе SMS-голосования, судей и общий балл правильно переданы ведущим в конверте, а также что общий рейтинг участника определен на основе суммы полученных баллов и в соответствии с правилами Национального отбора, — заверила партнер PwC в Украине Елена Волкова.

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Соответствие Алины Паш правилам Нацотбора

Еще один скандал в медиапространстве вокруг Нацотбора на Евровидение связан с тем, что победительница Алина Паш в 2015 году якобы посетила оккупированный Крым с нарушением законодательства Украины.

Согласно правилам Нацотбора, исполнители не должны выступать с концертами и принимать участие в публичных или частных мероприятиях, организованных госорганами и учреждениями страны-агрессора после 15 марта 2014 года. Кроме того, участник, претендующий на право представлять Украину на Евровидении, не должен совершать въезд на территорию оккупированных Крыма или Донбасса (или выезд оттуда) с нарушением законодательства Украины (то есть через территорию России).

Общественный вещатель заверил, что не имеет доказательств нарушения Алиной Паш правил отбора.

– Общественное проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Вещатель руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано противоположное, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Алина Паш предоставила гарантии, что не нарушала требования Нацотбора и украинское законодательство. По словам певицы, ее выступление в Крыму в 2015 году состоялось на частном мероприятии украинцев, а пересечение границы произошло со стороны неоккупированной территории Украины.

Организаторы также получили от команды певицы документ о пересечении админграницы с Крымом через КПВВ Чаплынка.

Следует отметить, что второе место в Нацотборе заняла группа Kalush Orchestra (шесть баллов от жюри и восемь от зрителей), а третье – певец Wellboy (семь баллов от жюри и шесть– от зрителей). За право представить Украину на Евровидении также боролись Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless и Our Atlantic.

После завершения Нацотбора группа Kalush Orchestra пригрозила организаторам судом, поскольку считает результаты сфальсифицированными.