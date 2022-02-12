12 февраля прошел финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. Восемь участников сражались за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в Турине (Италия).

Победителя выбирали жюри и зрители — 50 на 50.

Так, представлять Украину на Евровидении 2022 будет Алина Паш. Она получила 8 баллов от жюри и 7 баллов от зрителей, что в общей сумме — 15.

На втором месте оказалась группа Kalush Orchestra — 14 баллов, третье место досталось Wellboy — 13 баллов.

Результаты голосования финала отбора на Евровидение 2022 :

Cloudless — 5 (жюри — 1, зрители — 4)

Michael Soul — 3 (жюри — 2, зрители — 1)

Roxolana — 8 (жюри — 3, зрители — 5)

Our Atlantic — 7 (жюри — 5, зрители — 2)

Alina Pash — 15 (жюри — 8, зрители — 7)

Kalush Orchestra — 14 (жюри — 6, зрители — 8)

Barleben — 7 (жюри — 4, зрители — 3)

Wellboy — 13 (жюри — 7, зрители — 6)

В составе жюри отбора – Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

С какими песнями выступили финалисты нацотбора на Евровидение 2022 — смотрите на Фактах ICTV.

Стоит отметить, что всего было подано 284 заявок от артистов, которые хотели бы представить нашу страну на конкурсе, однако организаторы выбрали лишь восемь кандидатов.

Напомним, песенный конкурс Евровидение в 2022 году состоится в Италии городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin в прошлом году.

Традиционно мероприятие пройдет в мае — с 10 по 14 число. Всего принимает участие 41 страна.