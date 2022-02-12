Группа Kalush Orchestra пригрозили организаторам отбора на Евровидение 2022 судом, так как считает результаты в финале конкурса сфальсифицированными.

Дело в том, что ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко несколько раз путался во время оглашения баллов по результатам зрительского голосования. Глядя на конверт он сказал, что два балла получает Cloudless, но потом заявил, что два балла Our Atlantic. Все бы ничего, но потом случается аналогичная ситуация. Ведущий сказал, что два балла забирают Cloudless, а Our Atlantic — три. Путаница и дальше продолжилась.

Затем из большого экрана просто пропала турнирная таблица.

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По итогу, ситуацию в свои руки взяла Тина Кароль, но потом член правления НСТУ Ярослав Лодыгин взял микрофон и объявил результаты самостоятельно.