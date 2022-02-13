Організатори про Нацвідбір на Євробачення-2022: Стався збій, але результати достовірні

У суботу, 12 лютого, виникли проблеми під час оголошення результатів голосування глядачів за учасників Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022. На інцидент сьогодні відреагував Суспільний мовник як організатор заходу.

Як зазначається в заяві Суспільного, плутанина під час оголошення результатів у прямому ефірі виникла через “збій”.

Так, учора, 12 лютого, за підсумками голосування журі та глядачів переможницею Нацвідбору на Євробачення-2022 було оголошено співачку Аліну Паш (Alina Pash). Вона виконала пісню Тіні забутих предків та в підсумку отримала 15 балів (вісім від журі та сім – від глядачів).

Проте не обійшлося без інцидентів. Ведучий Нацвідбору Тимур Мірошниченко кілька разів плутався під час оголошення балів за результатами голосування глядачів. Плутанина виникла навколо балів гуртів Our Atlantic та Cloudless, а також співаків Michael Soul та Barleben (усі ці виконавці набрали найменшу кількість балів – від одного до чотирьох).

Зрештою з великого екрана над сценою загалом зникла турнірна таблиця.

Пояснення Суспільного

Сьогодні організатори вибачилися перед глядачами та артистами, навколо балів яких виникла плутанина. Суспільний мовник пояснює інцидент “технічними проблемами під час прямого ефіру”.

– Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тимуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран. Через спроби внести правки у файлі стався збій, і таблиця зникла з екрана, – зазначив Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії Френдс Про ТВ – підрядника-виробника телеверсії Нацвідбору.

При цьому організатори запевнили, що результати відбору є достовірними. Суспільний мовник наголошує, що за правильність перевірки підрахунку голосів відповідало ТОВ Аудиторська фірма PwC, яка вже шостий рік поспіль є аудитором на Нацвідборі. Зазначається, що була проведена перевірка правильності результатів глядацького, суддівського та загального голосування.

– Ми провели процедури, щоб впевнитися, що результати голосування глядачів з системи SMS-голосування, суддів та загальний бал правильно передані ведучим у конверті, а також що загальний рейтинг учасника визначено на основі суми отриманих балів та відповідно до правил Національного відбору, – запевнила партнер PwC в Україні Олена Волкова.

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Відповідність Аліни Паш правилам Нацвідбору

Ще один скандал у медіапросторі навколо Нацвідбору на Євробачення пов’язаний із тим, що цьогорічна переможниця Аліна Паш у 2015 році начебто відвідала окупований Крим з порушенням законодавства України.

Згідно з правилами Нацвідбору, виконавці не повинні виступати з концертами та брати участь у публічних чи приватних заходах, організованих держорганами та установами країни-агресора (Росії) після 15 березня 2014 року. Крім того, учасник, який претендує на право представляти Україну на Євробаченні, не повинен здійснювати в’їзд на територію окупованих Криму чи Донбасу (або виїзд звідти) із порушенням законодавства України (тобто через територію Росії).

Суспільний мовник запевнив, що не має доказів порушення Аліною Паш правил відбору.

– Суспільне проаналізувало ряд звинувачень: публічних та тих, що надійшли у зверненнях громадян. Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне, – йдеться в заяві.

Також зазначається, що Аліна Паш надала гарантії, що не порушувала вимоги Нацвідбору та українське законодавство. За словами співачки, її виступ у Криму в 2015 році відбувався на приватному заході українців, а перетин кордону відбувся зі сторони неокупованої території України.

Організатори також отримали від команди співачки документ щодо перетину адмінмежі з Кримом через КПВВ Чаплинка.

Варто зазначити, що друге місце в Нацвідборі посів гурт Kalush Orchestra (шість балів від журі та вісім від глядачів), а третє – співак Wellboy (сім балів від журі та шість – від глядачів). За право представити Україну на Євробаченні також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після завершення Нацвідбору гурт Kalush Orchestra пригрозив організаторам судом, оскільки вважає результати сфальсифікованими.