Год для британской королевской семьи начался не лучшим образом. Сначала стало известно об операции принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, затем короля Чарльза III, однако настоящим шоком оказалась новость, что монарх болен раком.

Чарльз всегда был нацелен на реформы, поэтому неудивительно, что именно он вышел за рамки традиций короны и решил откровенно поделиться своим диагнозом перед широкой общественностью.

Оправившись от сообщения об онкологии у Его Величества, эксперты стали анализировать такие изменения и строить прогнозы, чем политика открытости обернется для монархии, которая должна отвечать требованиям времени, но при этом оставаться образцом стабильности и постоянства.

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Болезни британских королей

Говорить о недугах, более того, угрозе смерти королей и королев издавна было не принято. Ведь сама мысль о том, что монарх может умереть, приравнивалась к измене. Поэтому традиции замалчивания истинного положения вещей со здоровьем королевских особ формировались веками. Пока понемногу не начали путь к изменениям, дошедшим до своего современного пика.

Дедушка нынешнего короля Чарльза III и отец покойной королевы Елизаветы II — Георг VI умер от рака легких 72 года назад. Его лечение было настолько засекреченным, что диагноз держали в секрете не только от СМИ, но и от него самого.

Лишь недавно стали известны и подробности смерти Елизаветы II. Личный секретарь Ее Величества Эдвард Янг впервые раскрыл содержание записки, которую он сделал в последние минуты жизни королевы. В ней говорилось, что она умерла из-за своего пожилого возраста и мирно отошла во сне.

Правда, когда монарх в феврале 2022 года заболела Covid-19, это не стали скрывать от мира. Однако в течение жизни она никогда не акцентировала внимание на проблемах со здоровьем, так же делали и другие члены королевской семьи.

Заявление Чарльза ІІІ о раке

Согласно официальному объявлению Букингемского дворца, король решил поделиться своим диагнозом с широкой общественностью, чтобы избежать спекуляций, а также помочь обществу понять людей с онкологией.

По словам доктора Джули Шарп, руководительницы группы по вопросам здравоохранения и информации для пациентов Cancer Research UK, количество посещений ее просветительского ресурса о раке выросло на 42%.

Вместе с тем остается непонятным, какие именно органы затрагивает недуг. Известно лишь то, что рак Чарльза ІІІ не связан с его недавней операцией по увеличению простаты.

Врачи оптимистично смотрят в будущее, ведь рак обнаружили на ранней стадии, лечение начали немедленно, поэтому Его Величество имеет все шансы на ремиссию.

Что означает заявление о раке у Чарльза III для монархии

За открытость король уже получил одобрение от общества. Он обещал при своем правлении модернизировать корону, и такая прозрачность в очень деликатном вопросе это лишний раз доказывает. Уже можно сказать, что Чарльз приблизился к уровню открытости, к которому и близко не подходил ни один из его предшественников.

Благодаря этому заявлению король сможет узнать о границах будущего, которое он себе представлял. Незадолго до своей коронации он много говорил о приведении монархии в соответствие с современными обычаями, об “уменьшении” количества Виндзоров, которые имеют огромные привилегии от рождения, и о менее грандиозной демонстрации “мягкой силы”.

За последние месяцы члены королевской семьи посетили с государственными визитами США, Францию, Кению, Кувейт, Шри-Ланку и другие страны, чтобы держать руку на пульсе событий. Однако теперь им придется сделать паузу. Некоторые аналитики считают, что отсутствие монарха, пусть даже по уважительным обстоятельствам — не то, что нужно короне, которая переживает кризис идентичности.

Чем дольше король Великобритании проведет на больничном, тем дольше Великобритания будет жить без него, и пока трудно сказать, к каким выводам она может прийти. Монархи Соединенного Королевства на протяжении веков демонстрировали удивительную устойчивость к скандалам и неудачам. Но если прозрачность должна стать частью их будущего, то короне придется устоять в трудно контролируемых условиях, то есть в условиях серьезных проблем со здоровьем.

Тем временем королевские эксперты заявляют, что британская общественность была действительно шокирована и расстроена.

— Нация захочет объединиться вокруг короля и надеется на его полное выздоровление, — уверена королевский редактор издания The Sunday Times Роя Никха.

Вместе с тем, что британцы доброжелательно относятся к Чарльзу, оппозиция и апатия к короне тоже крепнут. Национальный центр социальных исследований обнаружил, что только 29% респондентов считают монархию “очень важной”. И это самый низкий показатель за 40 лет опросов центра на эту тему. Оппозиция была самой высокой среди молодежи.

Кто в королевской семье может претендовать на престол

Пока британское общество говорит “Боже, храни короля”, СМИ изучают королевскую родословную, чтобы исследовать, кто взойдет на престол после Чарльза. Стоит отметить, что список претендентов довольно длинный.

Преемником Чарльза III станет его старший сын Уильям, принц Уэльский. К слову, сейчас он тоже временно отошел от выполнения своих королевских обязанностей, ведь должен заботиться о жене после операции.

Второе место принадлежит принцу Джорджу — старшему сыну Уильяма. За ним следует родная сестра Джорджа — принцесса Шарлотта, а затем родной брат — принц Луи. Пятым в очереди стоит младший сын Чарльза — принц Гарри, герцог Сассекский, несмотря на его отказ от выполнения королевских обязанностей.

Это список только ближайших потенциальных наследников. Ранее Факты ICTV публиковали полный перечень членов королевской семьи, которые могут претендовать на престол по праву крови и согласно протоколу.

Отношения принца Уильяма и принца Гарри

На фоне новости о болезни отца принц Гарри срочно вылетел из Калифорнии в Лондон и уже увиделся с королем. При этом СМИ пишут, что братья — Уильям и Гарри — не планируют увидеться друг с другом, пока герцог Сассекский будет в Лондоне.

Вместе с тем, собеседник, близкий к принцу Гарри, утверждает, что он открыт для встречи со старшим братом, “если бы такая возможность появилась”.

Уильям и Гарри не разговаривали уже много месяцев. Причиной для разрыва стали мемуары герцога Сассекского Запасной, вышедшие в январе 2023 года. В книге говорится, что принц Уэльский ударил брата, перед тем назвав Меган Маркл “тяжелым и грубым человеком”.

Не улучшила ситуацию и книга неофициального биографа Сассекских Омида Скоби Конец игры. В ней в частности говорилось, что двое членов королевской семьи спрашивали о цвете кожи детей Гарри и Меган, после чего в этом контексте всплыли имена Чарльза III и Кейт Миддлтон.

Тем временем британские СМИ проводят опрос среди жителей Соединенного Королевства. Их интересует мнение общества относительно того, должен ли принц Гарри возобновить выполнение королевских обязанностей, вернувшись, так сказать, в семью.