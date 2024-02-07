Рік для британської королівської родини почався не найкращим чином. Спочатку стало відомо про операцію принцеси Уельської Кейт Міддлтон, потім короля Чарльза ІІІ, проте справжнім шоком виявилася новина, що монарх хворий на рак.

Чарльз завжди був націлений на реформи, тож не дивно, що саме він вийшов за межі традицій корони та вирішив відверто поділитися своїм діагнозом на широкий загал.

Оговтавшись від повідомлення про онкологію у Його Величності, експерти стали аналізувати такі зміни та будувати прогнози, чим політика відкритості обернеться для монархії, що мусить відповідати вимогам часу, але при цьому залишатися взірцем стабільності та сталості.

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Хвороби британських королів

Говорити про недуги, ба більше, загрозу смерті королів та королев здавна було не прийнято. Адже сама думка про те, що монарх може померти, прирівнювалася до зради. Тож традиції замовчування справжнього стану речей зі здоров’ям королівських осіб формувалися століттями. Поки потроху не почали шлях до змін, що дійшли свого сучасного піку.

Дідусь нинішнього короля Чарльза ІІІ і батько покійної королеви Єлизавети ІІ – Георг VI помер від раку легенів 72 роки тому. Його лікування було настільки втаємниченим, що діагноз тримали в секреті не лише від ЗМІ, а й від нього самого.

Лише нещодавно стали відомі й подробиці смерті Єлизавети ІІ. Особистий секретар Її Величності Едвард Янг вперше розкрив зміст записки, яку він зробив в останні хвилини життя королеви. У ній ішлося, що вона померла через свій літній вік і мирно відійшла уві сні.

Щоправда, коли монарх у лютому 2022 року захворіла на Covid-19, це не стали приховувати від світу. Проте протягом життя вона ніколи не акцентувала увагу на проблемах зі здоровʼям, так само робили й інші члени королівської родини.

Заява Чарльза ІІІ про рак

Згідно з офіційним оголошенням Букінгемського палацу, король вирішив поділитися своїм діагнозом на широкий загал, щоб уникнути спекуляцій, а також допомогти суспільству зрозуміти людей з онкологією.

За словами докторки Джулі Шарп, керівниці групи з питань охорони здоров’я та інформації для пацієнтів Cancer Research UK, кількість відвідувань її просвітницького ресурсу про рак зросла на 42%.

Разом з тим залишається незрозумілим, які саме органи зачіпає недуга. Відомо лише те, що рак Чарльза ІІІ не повʼязаний з його нещодавньою операцією через збільшення простати.

Лікарі оптимістично дивляться у майбутнє, адже рак виявили на ранній стадії, лікування розпочали негайно, тож Його Величність має всі шанси на ремісію.

Що означає заява про рак у Чарльза ІІІ для монархії

За відкритість король вже отримав схвалення від суспільства. Він обіцяв за свого правління модернізувати корону, і така прозорість у дуже делікатному питанні це зайвий раз доводить. Вже можна сказати, що Чарльз наблизився до рівня відкритості, до якого і близько не підходив жоден з його попередників.

Завдяки цій заяві король зможе дізнатися про межі майбутнього, яке він собі уявляв. Незадовго до своєї коронації він багато говорив про приведення монархії у відповідність до сучасних звичаїв, про “зменшення” кількості Віндзорів, які мають величезні привілеї від народження, і про менш грандіозну демонстрацію “м’якої сили”.

За останні місяці члени королівської родини відвідали з державними візитами США, Францію, Кенію, Кувейт, Шрі-Ланку та інші країни, щоб тримати руку на пульсі подій. Проте тепер їм доведеться зробити паузу. Деякі аналітики вважають, що відсутність монарха, хай навіть через поважні обставини – не те, що треба короні, яка переживає кризу ідентичності.

Чим довше король Великої Британії проведе на лікарняному, тим довше Велика Британія житиме без нього, і поки що важко сказати, яких висновків вона може дійти. Монархи Сполученого Королівства протягом століть демонстрували дивовижну стійкість до скандалів і невдач. Але якщо прозорість має стати частиною їхнього майбутнього, то короні доведеться встояти в умовах, що важко піддаються контролю, тобто в умовах серйозних проблем зі здоровʼям.

Тим часом королівські експерти заявляють, що британська громадськість була дійсно шокована і засмучена.

– Нація захоче об’єднатися навколо короля і сподівається на його повне одужання, – впевнена королівська редакторка видання The Sunday Times Роя Нікха.

Разом з тим, що британці доброзичливо ставляться до Чарльза, опозиція та апатія до корони теж міцнішають. Національний центр соціальних досліджень виявив, що лише 29% респондентів вважають монархію “дуже важливою”. І це найнижчий показник за 40 років опитувань центру на цю тему. Опозиція була найвищою серед молоді.

Хто у королівській родині може претендувати на престол

Поки британське суспільство каже “Боже, бережи короля”, ЗМІ вивчають королівський родовід, щоб дослідити, хто зійде на престол після Чарльза. Варто зазначити, що список претендентів доволі довгий.

Наступником Чарльза ІІІ стане його старший син Вільям, принц Уельський. До слова, зараз він теж тимчасово відійшов від виконання своїх королівських обвʼязків, адже має піклуватися про дружину після операції.

Друге місце належить принцу Джорджу – старшому сину Вільяма. За ним слідує рідна сестра Джорджа – принцеса Шарлотта, а потім рідний брат – принц Луї. Пʼятим у черзі стоїть молодший син Чарльза – принц Гаррі, герцог Сассекський, попри його відмову від виконання королівських обовʼязків.

Це список лише найближчих потенційних спадкоємців. Раніше Факти ICTV публікували повний перелік членів королівської родини, що можуть претендувати на престол за правом крові та згідно з протоколом.

Стосунки принца Вільяма та принца Гаррі

На тлі новини про хворобу батька принц Гаррі терміново вилетів з Каліфорнії до Лондона і вже побачився з королем. При цьому ЗМІ пишуть, що брати – Вільям та Гаррі – не планують побачитися одне з одним, поки герцог Сассекський буде у Лондоні.

Разом з тим, співрозмовник, близький до принца Гаррі, стверджує, що він відкритий для зустрічі зі старшим братом, “якби така можливість з’явилася”.

Вільям та Гаррі не розмовляли вже багато місяців. Причиною для розриву стали мемуари герцога Сассекського Запасний, що вийшли у січні 2023 року. У книзі йдеться, що принц Уельський вдарив брата, перед тим назвавши Меган Маркл “важкою та грубою людиною”.

Не поліпшила ситуації і книга неофіційного біографа Сассекських Оміда Скобі Кінець гри. У ній зокрема йшлося, що двоє членів королівської родини запитували про колір шкіри дітей Гаррі та Меган, після чого у цьому контексті спливли імена Чарльза ІІІ та Кейт Міддлтон.

Тим часом британські ЗМІ проводять опитування серед жителів Сполученого Королівства. Їх цікавить думка суспільства щодо того, чи має принц Гаррі відновити виконання королівських обовʼязків, повернувшись, так би мовити, в родину.