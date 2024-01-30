Принц Вільям тимчасово відійшов від королівських обов’язків, щоби доглядати за Кейт Міддлтон після її нещодавньої операції. Принцесу Уельську виписали з лондонської клініки у понеділок, 29 січня, і вона повернулася додому для відновлення.

Принц Вільям пішов на “лікарняний” для догляду за Кейт Міддлтон

За інформацією джерела ЕТ, принц Уельський поставив в пріоритет здоровʼя своєї дружини та добробут їхніх дітей – 10-річного Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти і 5-річного принца Луї. Принц Вільям тимчасово відклав усі справи, щоби побути з родиною, поки Кейт відновлюється після хірургічного втручання. Вона 13 днів провела в лікарні, де їй зробили операцію на черевній порожнині.

Інсайдер додав, що Вільям відвідував дружину майже щодня, поки вона була в клінці, “прослизаючи непомітно, щоби провести з нею час”. Також він возив та забирав дітей до школи. Поки їхня мати була в лікарні, за ними доглядали батьки Кейт.

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Раніше в Кенсингтонському палаці повідомили, що принцеса Уельська не повернеться до своїх офіційних королівських обов’язків до Великодня.

Нагадаємо, що днями операцію переніс і король Великої Британії Чарльз ІІІ. Він звернувся до лікарів через збільшену простату. Монарха виписали з клініки у той самий день, що і його невістку. Він поїхав з лікарні у супроводі дружини – королеви Камілли. Чарльзу ІІІ теж доведеться взяти паузу у виконанні своїх королівських обовʼязків до повного відновлення.