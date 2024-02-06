Після смерті королеви Єлизавети II, яка правила найдовше з британських монархів, на престол зійшов її старший син Чарльз.
Його офіційно проголосили королем 10 вересня 2022 року, тоді йому було 74 роки. Чарльз III став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.
Останніми днями суспільство обговорює невтішні новини, пов’язані зі здоров’ям Чарльза III. Так, після операції з лікування збільшеної простати у короля діагностували рак.
Факти ICTV вирішили дізнатися, хто буде правити Великою Британією після Чарльза III.
Список спадкоємців на британський престол
Вільям, принц Уельський
Першим у черзі на британську корону є 41-річний принц Вільям, старший син Чарльза III.
Після сходження батька на престол, Вільям отримав титул принца Уельського, а також герцога Розесейського і Корнуольського. З 2011 року він перебуває у шлюбі з Кейт Міддлтон, принцесою Уельською.
Принц Джордж
Друге місце в лінії успадкування престолу займає старший син Вільяма – принц Джордж, якому виповнилося 10 років.
Принцеса Шарлотта
За Джорджем у списку йде його сестра – 8-річна принцеса Шарлотта. Вона є єдиною дочкою принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Принц Луї
Четвертим у черзі успадкування британського престолу є найменший син Вільяма та Кейт Міддлтон – принц Луї. У 2023-му йому виповнилося 5 років.
Принц Гаррі, герцог Сассекський
Тільки після всіх дітей Вільяма на престол може претендувати його брат, молодший син Чарльза III – принц Гаррі, герцог Сассекський.
І хоча зараз Гаррі разом з дружиною Меган Маркл і двома дітьми живе у США (штат Каліфорнія), він збирається до Лондона, щоб навідати хворого на рак батька.
Принц Арчі Сассекський
Далі в черзі – діти принца Гаррі та Меган Маркл. Зокрема, син Арчі, який народився 6 травня 2019 року.
Принцеса Лілібет Сассекська
Сьомою в черзі спадкоємців є принцеса Лілібет – наймолодша дитина та єдина донька принца Гаррі та Меган Маркл.
До речі, подружжя дало таке ім’я дівчинці на честь прабабусі Єлизавети II, яку в дитинстві називали Лілібет.
Принц Ендрю, герцог Йоркський
Далі претендувати на престол може принц Ендрю – другий син королеви Єлизавети II, брат Чарльза III.
Попри те, що принц Ендрю був позбавлений низки титулів після звинувачень у сексуальному насильстві, він залишається в черзі на британську корону.
Принцеса Беатріс
Дев’яте місце у лінії успадкування посідає 35-річна принцеса Беатріс – старша донька принца Ендрю.
Сієнна Мапеллі Моцці
На британський престол у майбутньому може претендувати Сієнна Елізабет – дочка принцеси Беатріс, яка з’явилася на світ 18 вересня 2021 року.
Беатріс народила дитину від чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці, з яким таємно одружилася у липні 2020 року.
Принцеса Євгенія
Молодша донька герцога Йоркського Ендрю є 11-ю в лінії успадкування трону. За принцесою Євгенією в черзі йдуть її сини – Огаст, який народився в лютому 2021 року, та Ернест, який з’явився на світ у травні 2023 року.
Також на британський престол можуть претендувати:
- принц Едвард, герцог Единбурзький (наймолодша дитина Єлизавети II, брат Чарльза III);
- Джеймс Віндзор (син Едварда);
- Луїза Віндзор (донька Едварда);
- принцеса Анна (друга дитина Єлизавети II, сестра Чарльза III);
- Пітер Філліпс (старший син Анни);
- Саванна Філліпс (старша дочка Пітера Філліпса);
- Айла Філліпс (молодша дочка Пітера Філліпса);
- Зара Тіндолл (донька принцеси Анни);
- Міа Тіндолл (донька Зари Тіндолл);
- Лена Тіндолл (донька Зари Тіндолл);
- Лукас Тіндолл (син Зари Тіндолл).