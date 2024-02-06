Після смерті королеви Єлизавети II, яка правила найдовше з британських монархів, на престол зійшов її старший син Чарльз.

Його офіційно проголосили королем 10 вересня 2022 року, тоді йому було 74 роки. Чарльз III став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Останніми днями суспільство обговорює невтішні новини, пов’язані зі здоров’ям Чарльза III. Так, після операції з лікування збільшеної простати у короля діагностували рак.

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Факти ICTV вирішили дізнатися, хто буде правити Великою Британією після Чарльза III.

Список спадкоємців на британський престол

Вільям, принц Уельський

Першим у черзі на британську корону є 41-річний принц Вільям, старший син Чарльза III.

Після сходження батька на престол, Вільям отримав титул принца Уельського, а також герцога Розесейського і Корнуольського. З 2011 року він перебуває у шлюбі з Кейт Міддлтон, принцесою Уельською.

Принц Джордж

Друге місце в лінії успадкування престолу займає старший син Вільяма – принц Джордж, якому виповнилося 10 років.

Принцеса Шарлотта

За Джорджем у списку йде його сестра – 8-річна принцеса Шарлотта. Вона є єдиною дочкою принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Принц Луї

Четвертим у черзі успадкування британського престолу є найменший син Вільяма та Кейт Міддлтон – принц Луї. У 2023-му йому виповнилося 5 років.

Принц Гаррі, герцог Сассекський

Тільки після всіх дітей Вільяма на престол може претендувати його брат, молодший син Чарльза III – принц Гаррі, герцог Сассекський.

І хоча зараз Гаррі разом з дружиною Меган Маркл і двома дітьми живе у США (штат Каліфорнія), він збирається до Лондона, щоб навідати хворого на рак батька.

Принц Арчі Сассекський

Далі в черзі – діти принца Гаррі та Меган Маркл. Зокрема, син Арчі, який народився 6 травня 2019 року.

Принцеса Лілібет Сассекська

Сьомою в черзі спадкоємців є принцеса Лілібет – наймолодша дитина та єдина донька принца Гаррі та Меган Маркл.

До речі, подружжя дало таке ім’я дівчинці на честь прабабусі Єлизавети II, яку в дитинстві називали Лілібет.

Принц Ендрю, герцог Йоркський

Далі претендувати на престол може принц Ендрю – другий син королеви Єлизавети II, брат Чарльза III.

Попри те, що принц Ендрю був позбавлений низки титулів після звинувачень у сексуальному насильстві, він залишається в черзі на британську корону.

Принцеса Беатріс

Дев’яте місце у лінії успадкування посідає 35-річна принцеса Беатріс – старша донька принца Ендрю.

Сієнна Мапеллі Моцці

На британський престол у майбутньому може претендувати Сієнна Елізабет – дочка принцеси Беатріс, яка з’явилася на світ 18 вересня 2021 року.

Беатріс народила дитину від чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці, з яким таємно одружилася у липні 2020 року.

Принцеса Євгенія

Молодша донька герцога Йоркського Ендрю є 11-ю в лінії успадкування трону. За принцесою Євгенією в черзі йдуть її сини – Огаст, який народився в лютому 2021 року, та Ернест, який з’явився на світ у травні 2023 року.

Також на британський престол можуть претендувати: