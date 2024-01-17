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Кейт Міддлтон прооперували: вона проведе в лікарні два тижні

17 Січня 2024, 16:48
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Кейт Міддлтон
Джерело: Getty Images

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон планово прооперували. Їй доведеться пробути в лікарні кілька тижнів, тож герцогиня Кембриджська перепросила за свою відсутність на різних заходах.

Кейт Міддлтон прооперували – що відомо

У Кенсингтонському палаці повідомили, що королівська особа успішно перенесла планову операцію на черевній порожнині. Очікується, що в клініці їй доведеться пробути від 10 до 14 днів, після чого вона повернеться додому для подальшого відновлення. Згідно з рекомендаціями лікарів, Кейт Міддлтон доведеться відкласти усі публічні активності принаймні до Великодня.

Офіційні представники принцеси Уельської зазначили, що їй дуже приємна турбота її шанувальників. Проте вона розраховує на певну приватність та можливість спокійно відновитися, щоби приділяти увагу своїм дітям.

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У Кенсингтонському палаці пообіцяли ділитися новою інформацією про стан Кейт Міддлтон та додали, що вона повернеться до своїх обовʼязків так швидко, як зможе.

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