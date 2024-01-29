Король Великої Британії Чарльз III був виписаний з лондонської лікарні після операції. У монарха була проблема зі збільшеною простатою.

Що відомо про здоров’я Чарльза III

Про виписку монарха з лікарні заявили в Букінгемському палаці.

– Дякую всім, хто надіслав свої добрі побажання під час перебування короля в лікарні. Його Величність радий, що його діагноз справляє позитивний вплив на громадську охорону здоров’я, – зазначається на Instagram-сторінці королівської родини.

Перед появою Чарльза III на публіці, з тієї ж самої клініки London Clinic вийшла і його невістка Кетрін, якій робили операцію на черевній порожнині на початку 2024 року. Схоже, принцеса вже відновилася для того, щоб покинути лікувальний заклад.

Зараз дивляться

Щодо короля, то він переніс найближчі публічні заходи, щоб мати можливість побути наодинці з собою.

Нагадаємо, що Чарльза III госпіталізували 26 січня – тоді в палаці заявили, що це планове лікування. Король відкрито заявив про причину відвідування клініки – таким чином він хоче мотивувати інших чоловіків пройти медичне обстеження. Збільшена простата – часта проблема, яка стосується багатьох чоловіків старше 50 років. Зазвичай це не є серйозним захворюванням.