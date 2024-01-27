Королева Камилла рассказала о самочувствии 75-летнего Чарльза III, которого госпитализировали для лечения увеличенной простаты.

Как чувствует себя Чарльз III

Королева Камилла уже покинула больницу в Лондоне, где провела вместе с королем Чарльзом шесть часов.

Она пообщалась с журналистами, которые ожидали известий о самочувствии Чарльза III у входа в медучреждение. По словам Камиллы, король Великобритании чувствует себя хорошо.

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— С ним все в порядке, спасибо, — сказала Ее Величество и улыбнулась.

Пока неизвестно, сколько времени Чарльз III проведет в больнице. В этом же медучреждении находится Кейт Миддлтон, которой неделю назад сделали операцию на брюшной полости.

Короля Чарльза III госпитализировали в пятницу, 26 января в 09:00 утра. Ранее у монарха обнаружили доброкачественное увеличение предстательной железы.

Он решил публично рассказать о своем диагнозе, чтобы мотивировать других мужчин пройти медицинское обследование.