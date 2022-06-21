В Украине обновили список авто, на которые распространяется налог на роскошь. Теперь дополнительный сбор касается автомобилей стоимостью до 2,43 млн грн и зависит от минимальной зарплаты.

Именно уровень минимальной заработной платы поднял лимит стоимости авто, за которые нужно платить налог на роскошь. Дополнительный денежный сбор касается автомобилей, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат в стране.

С 1 января 2022 года этот показатель вырос до 6 500 грн. Налог на роскошь касается авто, ценник которых превышает 2 437 500 грн, а возраст меньше 5 лет. В 2021 году таких автомобилей было всего 172 единицы.

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Сейчас в списке Министерства экономики Украины числится 131 модель авто, которые попадают под дополнительные сборы. Платить придется владельцам люксовых Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz, Maserati, Lexus, Land Rover, Lamborghini, Ferrari и многих других спорткаров и моделей представительского класса.

Автомобилем можно пользоваться и без оплаты налога, но в таком случае водителю нужно быть готовым к ограничениям.

К примеру, транспорт нельзя продавать, или же безвозмездно передавать права на собственность. Люксовый автомобиль могут забрать в любой момент налоговики для дальнейшей продажи или с целью покрытия долга владельца.