В Украину массово везут евробляхи — на границе километровые очереди

На западной границе Украины возникли километровые очереди легковых автомобилей, которые транспортируют на льготное растаможивание.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

— Существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы. В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Чуть лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она также вызывает немалую обеспокоенность, — отметил Микита.

Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства двигаются свободно.

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— Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши. Значительная часть авто не имеет должным образом оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление, – заявил Микита.

Источник: Виктор Микита