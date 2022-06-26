В Украине будет выгодно растамаживать современные автомобили через Дія с возрастом не более 5 лет. Изменения в процессе вступят в силу после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

Об этом заявили эксперты из Интститута исследования авторынка. Изменения в законе помогут украинцам лучше ориентироваться в реальной стоимости ввоза транспорта, а также искоренить коррупцию в таможенных органах.

Сейчас с главным спором в изменениях растаможки является размеры налогов. Власти предлагают на протяжении 5 следующих лет понижать размеры обязательных сборов для авто возрастом до 10 лет.

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Новая формула просчета стоимость растаможки включает в себя следующие данные:

Пошлина = 0;

НДС = Ставка*3,5*20%;

Акциз = Ставка/2.

Формула подразумевает выгодное растамаживание автомобилей возрастом до п’яти лет. Для такого транспорта ввоз составит 9% стоимости в 2022 и 6% в 2027 году.

Для старых моделей ситуация может измениться — за старенький Passat, который растамаживают в Украине чаще остальных, придется заплатить 63% от его стоимости, что делает ввоз невыгодным.

Известно, что с 1 июля в Украине вернутся налоги на растаможку транспорта — речь идет о пошлинах и налоге на добавленную стоимость на импорт товаров. На фоне этого автомобили у границ образовали огромные пробки, в которых водители находятся по несколько суток. Много желающих хотят успеть воспользоваться льготами, которые перестанут действовать уже со следующего месяца.