В Украине может измениться процесс растаможки авто онлайн. Кабмин внес в Раду законопроекты, которые повлияют на ввоз авто и его оформление через сервис Дія.

Речь идет о новой формуле, в которой не будет учитываться стоимость транспорта — идею выдвинули в законопроекте №7466. Теперь на подсчет будут влиять только возраст, тип и объем двигателя, а также эксклюзивности транспорта.

Еще одно изменение — отмена обязательного пенсионного взноса, размер которого зависит от стоимости авто — от 3 до 5% от ценности транспорта.

Сейчас смотрят

Планируется также изменить распределение средств за растаможку — половина пойдет в общий фонд государственного бюджета, другая половина – в специальный фонд, который предусмотренный во втором законопроекте №7467.

Третье изменение направлено уже на сервис Дія — с помощью электронных деклараций через сервис будет оформляться таможенная процедура. Новый законопроект №7468 предполагает, что за это будут отвечать таможенные органы. Через портал Дія также можно будет зарегистрировать транспорт на украинские номера или перерегистрировать.

Предприятия, которые декларируют подержанные авто старше трех лет, могут воспользоваться любой другой формой декларирования, а сертификация импортного легкового транспорта будет добровольной.

Пока действует нулевая растаможка, украинцы массово завозят подержанные автомобили в Украину. Чаще всего привозят дизельные и бензиновые модификации.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что эти изменения направлены на автоматическое вычисление суммы платежей — этот процесс не будет касаться таможенника.