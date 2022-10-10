Ядерный шантаж, аннексия новых территорий Украины, молниеносное контрнаступление ВСУ и истерическая мобилизация в РФ. Такими событиями война России против Украины запомнилась в сентябре. Однако последствия мы увидим не только сейчас, но и позже – убеждает таролог Людмила Хомутовская. Как Путин реагирует на потерю позиций российской армии, чем и когда кончится война и в каком году состоится вступление Украины в ЕС и НАТО – ответы в нашем интервью.

– РФ аннексировала новые территории Украины. К чему это исторически приведет в России и Украине?

– У меня на этот вопрос выпадает карта пятерок. Это о конфликте. Это говорит о том, что благодаря аннексии мы попали в усугубление конфликта – для нас это означает активизацию обороны, для России – закопать себя глубже в агрессии и ее последствиях. Россия получит санкции за все, что натворила, но самое страшное, что ее ждет – это внутренний конфликт. Не вижу кардинальных изменений для нас после аннексии, а для них – печальные изменения в сторону внутренних междоусобий.

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– Какие страхи сейчас у Путина? И как он будет действовать исходя из этих страхов?

– В этой игре он защищает сам себя. Он один в поле воин. Он боится потерять власть, вернуться с небес на землю, стать как все. Он боится этого даже больше, чем потерять жизнь. Обо всем этом говорит карта перевернутого солнца. Она означает в такой позиции, что этот человек не несет добро, с ним никого нет рядом, он не “греет”.

– Как Путин реагирует на успешное контрнаступление ВСУ?

– Он хорошо знает все о контрнаступлении. В действительности очень боится. Не удивлюсь, если потом мы узнаем, что в это время он заболел на фоне волнений. Он вообще не знает, как дальше двигаться.

Многие эксперты говорят, что у Путина есть план “Б”, “В”… Нет! Он полностью дезактивирован.

Так что он находится в каких-то своих иллюзиях, будто завтра что-нибудь изменится к лучшему. Но при этом он не знает, что делать дальше.

– Задумываются ли в Кремле над тем, чтобы убрать диктатора? Были ли уже попытки покушения – когда и какие?

– Покушения были. Но все было на словах. До дела со стороны людей не доходило. А вот в элитах у каждого кризис. Каждый думает, как спасти свою шкуру. Переворот пока не готовится, но разговоры есть. Ищут лидера, который заменит Путина. Впрочем, пока не находят. Социум частично готов ко вспышкам, восстаниям, но без активного развития. Эти самоподжеги одиночные, расстрелы в военкоматах – пока на таком уровне все и останется.

– Генерал украинской разведки Буданов недавно сказал, что у Путина как минимум три двойника. Сколько их на самом деле, где их прячут, какова их судьба?

– По всем данным, в России есть человек – это женщина, которая делает пластические операции людям, похожим на Путина. Затем их, этих двойников, подлечивают, держат в форме, они проходят определенную школу, чтобы быть максимально похожими на Путина. Все поставлено на службу отечества. Этим занимаются специально обученные люди.

– Российские лидеры мнений утверждали, что у Путина онкология, Паркинсон и проблемы с психикой. Что из этого правда?

– Однозначно, у человека есть онкология. Без вариантов. Он не раз оперировался. Поскольку он лечится какими-то новыми, непроверенными средствами, то есть влияние на психику. Та неадекватность, которую мы видим в его выступлениях. Выпадает карта восьмерки кубков. Это человек, который отходит. Здесь дело времени, все станет на свои места.

– Применит ли Россия ядерное оружие, какие возможные последствия – физические и дипломатические – для государства-агрессора, Украины и мира?

– На сегодняшний день по ядерному оружию есть какая-то договоренность. Я так понимаю, это то, что мы с вами слышим – анонсированный ответ от Запада на вероятную ядерную атаку. Применит ли Путин ядерное оружие?

Применит, если это будет последнее, чем он сможет себя защищать. Сказать, что он этого точно не будет делать, я не могу. Ему быть на своем троне важнее всего остального.

Последствия для людей будут, конечно. Это влияние на организм, если вдруг произойдет атака. Будет ли реальная реакция от Запада на такое – да. Но мы даже еще не знаем всего, на что способен остальной мир при таком сценарии.

– Генерал разведки Украины открыто заявлял о способности Украины весной освободить оккупированные территории и выйти на административные границы Украины в 1991 году. Это произойдет?

– У Украины есть большие шансы для этого. Мы вообще сейчас должны следить за тем, как будут развиваться события. Это будет даже быстрее, чем мы себе представляем. Впрочем, несмотря на то, что кто-то говорит, что это можно сделать до Нового года, этого не вижу. Но развитие будет активным. По характеру будет похоже на то, как было на Харьковщине. Будем ждать в одном месте, наши пойдут в другом. Снова будет этот финт! Такие стратегии дезориентируют врага.

– Вступит ли Беларусь в войну как субъект с использованием армии?

– Раз в месяц я делаю прогнозы на Белорусь И здесь каждый раз карты говорят такое: дайте время, сейчас это два месяца. Все изменится за это время. Но я не вижу, что белорусы вступят в войну. В том виде, в каком они участвуют сейчас, так все и будет.

– Сколько будет длиться война?

– Полное окончание с репарациями – это будет 2024 год. А вот победа наша на фронте будет в 2023 году. Карты на вопрос о 2023 году показывают перевернутую башню, это мир. А на вопрос о 2023 году – у нас королева жезлов. Это о мудром огне, благодаря которому мы победим стратегически.

– Когда Украина вступит в НАТО и ЕС?

– Вступление в НАТО – не раньше, чем через четыре года. Сейчас будут тормозить наше вступление, потому что идет война, хоть и будут обещания. Но обещать – не значит жениться. Далее последуют требования и их выполнение. На это нужно время. А в ЕС мы вступим в 2024 году. Здесь выпадает карта колесницы, что означает ускоренное движение к цели.

— Есть ли в Украине секретные структуры по типу израильского Моссада, которые работают над ликвидацией российских агентов внутри государства и за его пределами?

– Такая структура в Украине только начинает зреть. Сказать, что она работает вовсю, я не могу. Пока я вижу там работу на уровне сбора информации, там всего от четырех до семи членов. Вы понимаете, что такая структура нуждается в более широкой сети. На это нужно время. Минимум год.

– Часть наших военнослужащих и гражданских украинцев находятся во вражеском плену. Какова их судьба и что сейчас с ними происходит под контролем россиян?

– Мы сможем вернуть наших людей из плена, но это не будет обмен всех на всех. Такого не будет. Только отдельными обменами с определенным количеством людей. О самом плену мы мало что знаем и до конца войны много и не узнаем. Здесь я вижу большую таинственность. Но условия там для всех разные. Те, кто хоть как-то сотрудничает, дает показания – им относительно лучше. Но ведь все относительно. Не вижу показательного судилища, каких-то публичных пыток, но эти показательные “концертные программы”, которые любит устраивать Россия, они на этом уровне и останутся. Большего мы пока не увидим.

– Будет ли международный суд над российским руководством и будет ли оно наконец наказано за военные преступления и преступления против человечества?

– Суд будет. Единственное, что следует понимать, это не будет завтра и даже через год или два. Это длительный процесс. Если он разовьется в течение 5-7 лет, это уже будет хорошо. Ибо будет продолжаться сбор доказательств, следствие.

– Какая судьба ждет саму Россию и россиян в ближайшие пять лет?

– Россия идет вглубь бесконечных ссор. Это будет постоянный процесс с недолгими революциями, “парадами” новых лидеров страны.

По финансам, несмотря на то, что это очень богатая ресурсами страна, следующие пять лет россиянам будет тяжело. Карта показывает, что это пять лет огня для них.

Осознают ли они свои ошибки? Да, часть людей точно. Карта пентаклей указывает на то, что нужно время. Пусть они сами варятся в этом и признают ответственность. Какая-то часть уже хорошо понимает, что происходит. Но толку из того, что они знают, пока никакого.

– Возможно ли повторение нападения со стороны России и новое вторжение после нашей победы в этой войне?

– Нападения будут. Но в ближайшие 10-20 лет им будет не до имперских замашек. Будут свои проблемы.

Впрочем, через несколько поколений они поднимут хвост. На вопрос о России выпадает карта шести жезлов. Это символ желания победы, постоянного передвижения, активных действий.

Но даже если агрессия России когда-нибудь возродится, это будет не сегодняшняя Россия. Она уже без аннексированных территорий, без своих нынешних колоний.