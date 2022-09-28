Таролог Яна Пасынкова предупредила украинцев о новой возможной воздушной угрозе. По ее словам, к годовщине создания СССР (30 декабря) Владимир Путин может приготовить для Украины новые провокации.

— Прилетит что-то новое по воздуху. Мы об этом еще не знаем, еще такого не видели. Похоже на то, что что-то сбрасывают. Это не взрыв, это как отрава, дым или туман… Поэтому когда слышим сигнал тривоги, нужно не только спускаться в убежище, но и закрывать вентиляционные шахты и двери, — добавила таролог.

По словам Пасынковой, стратегия Путина по воссозданию СССР обречена на провал.

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— Они (Власти. — Ред.) не знают, куда бежать. Они боятся, что их свергнут их же люди, боятся революции. Черт, дьявольщина — вот что происходит сейчас в РФ. Эта война пришла от лукавого, он знал, куда идти — в страну, где больше всего гнили. Где люди за 3 копейки родную мать продадут, — отметила таролог.

Пасынкова уверена, некоторые страны продолжают торговать с РФ, поставляя ей оружие.

— Полным ходом торговля идет, но их (Россиян. — Ред.) это не спасет, — добавила она.