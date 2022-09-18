Экстрасенс Хаял Алекперов сказал, когда закончится полномасштабная война в Украине, развязанная РФ.

По словам ясновидящего, он видит хорошие эмоции для украинцев в марте-апреле 2023 года, однако говорит, может ошибаться.

— В это время что-то будет. Этот месяц. Далее я увидеть не могу. После марта хорошие эмоции, — отметил Хаял.

Добавляет, ежедневно молится и читает молитву за Украину, пленных. Подчеркивает, не отстает от своей помощи и хочет чтобы всем было хорошо.

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— Все молитвы святые, те, что в Библии — все. От начала и до конца. Все знают Отче наш, но по законам религии необходимо знать три. Бог видит и слышит. Нужно молиться, чтобы все было хорошо, а за врага сказать, что Бог судья, — сказал Алекперов.

Ранее мы публиковали эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2022 для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова. С помощью его можно узнать, что кого ждет в первый месяц осени.