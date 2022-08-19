Путин давно умер, его двойник не переживет зиму – таролог

Президент России Владимир Путин давно мертв, убеждена победительница 15 сезона Битвы экстрасенсов Яна Пасынкова.

Расклад таро показал, что власть главы Кремля висит на волоске — зиму он не переживет.

– Путин умер, я это знаю уже давно. У него по картам Луна и десятка пентаклей. Это означает украденную судьбу. Перед нами его двойник, очевидно. Можно воспринимать это как прямо, так и метафорически. Но точно скажу одно – тот, кто сейчас играет роль Путина, теряет власть и зиму он не переживет.