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Путин давно умер, его двойник не переживет зиму – таролог

19 августа 2022, 11:12
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Путін давно помер, його двійник не переживе зиму - таролог

Президент России Владимир Путин давно мертв, убеждена победительница 15 сезона Битвы экстрасенсов Яна Пасынкова.

Расклад таро показал, что власть главы Кремля висит на волоске — зиму он не переживет.

– Путин умер, я это знаю уже давно. У него по картам Луна и десятка пентаклей. Это означает украденную судьбу. Перед нами его двойник, очевидно. Можно воспринимать это как прямо, так и метафорически. Но точно скажу одно – тот, кто сейчас играет роль Путина, теряет власть и зиму он не переживет.

 

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Війна в Україні Владимир Путин
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