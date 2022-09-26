На фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ не стихают слухи о возможности применения Россией ядерного оружия. В ГУР говорят, что такой план в Кремле рассматривают довольно серьезно.

Решится ли Владимир Путин нанести ядерный удар по Украине – эксклюзивный прогноз для Фактов ICTV сделала астролог Елена Кравченко.

— Риторика в пространстве — бахвальская. И сейчас будет много показательности (конфликт Меркурия и Юпитера на небе) — именно фраза “и я не блефую” от Путина является стопроцентным показателем того, что так и есть. Набивание себе цены и повышение ставок — это единственное, что сейчас реально, а не его угрозы, – убеждена астролог.

До 5 октября продлится пик ретроградного квадрата Сатурна и Урана – борьбы старого и нового. Именно сейчас старое, сморщенное, теряющее власть, любой ценой усиливает контроль, государственное регулирование, и применяет все механизмы, которые может применить. Хочет остановить время, а этот квадрат строго это запрещает.

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– Решения, которые принимает сейчас Путин, будут больше иметь влияние внутри государства, нежели внешне, и на него напрямую. Они будут кривыми, косыми и бестолковыми. Первое правило ретроградности планет — направь энергию внутрь, на себя, дальновидных решений не принимай. Мне кажется, что кремлевские астрологи были в этот день в отпуске, – предполагает Кравченко.

По словам астролога, мобилизацию в России объявили на Ретро Меркурии – это значит, что документ будет еще редактироваться, и, вероятно, ужесточаться. Однако большее влияние это окажет именно на РФ.

– Я не буду говорить, какие именно показатели возможны для применения ядерного оружия, но могу вас точно заверить, что таких показателей в ближайшие полгода нет, – убеждена астролог.

Елена Кравченко считает, что ситуацию по применению ядерного оружия Россия разгоняет, чтобы заставить украинцев паниковать, и таким образом подтолкнуть к окончанию войны на любых условиях.

– Сейчас идет нагнетание ситуации, устрашение, противопоставление идеологий и ценностей, большая игра ассоциаций. Это единственный показатель, который кстати, схож с периодом Карибского кризиса, когда мир был на пороге ядерной войны, и который означает, что идет игра, большая игра властных субъектов, попытки через заблуждение обыграть и создать видимость реального действия. Используются иррациональные крючки/триггеры/страхи коллективного бессознательного, чтобы заставить массы паниковать и, вероятно, подвергнуться большему страху за жизнь и заставить заканчивать войну на любых условиях.

По словам астролога, таким образом Вселенная учит нас, и позволяет научиться выходить из стрессовых и критических ситуаций. Мы вроде бы находимся в пограничном состоянии, где нам нужно выбирать.