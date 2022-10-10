Ядерний шантаж, анексія нових територій України, блискавичний контрнаступ ЗСУ та істерична мобілізація у РФ. Такими подіями війна Росії проти України запам’яталася у вересні. Однак наслідки ми побачимо не лише зараз, а й значно пізніше – переконує таролог Людмила Хомутовська. Як Путін реагує на втрату позицій російської армії, чим і коли скінчиться війна та в якому році відбудеться вступ України до ЄС та НАТО – відповіді в нашому інтерв’ю.

– РФ анексувала нові території України. До чого це історично приведе в Росії та Україні?

– У мене на це запитання випадає карта п’ятірок. Це про конфлікт. Це свідчить про те, що через анексію ми потрапили в посилення конфлікту – для нас це означає активізацію оборони, для Росії – закопати себе глибше в агресії та її наслідках. Росія отримає санкції за все, що накоїла, але найстрашніше, що її чекає, – це внутрішній конфлікт. Не бачу кардинальних змін для нас після анексії, а для них – трагічні зміни в бік внутрішніх міжусобиць.

Зараз дивляться

– Які страхи зараз має Путін? І як діятиме, з огляду на ці страхи?

– У цій грі він захищає сам себе. Він один у полі воїн. Він боїться втратити владу, повернутися з небес на землю, стати, як усі. Він боїться цього навіть більше, ніж втратити життя. Про все це говорить карта перевернутого сонця. Вона означає в такій позиції, що ця людина не несе добро, з нею нікого немає поруч, вона не “гріє”.

– Як Путін реагує на успішний контрнаступ ЗСУ?

– Він добре знає все про контрнаступ. Насправді дуже боїться. Не здивуюся, якщо потім ми дізнаємося, що у цей час він захворів на тлі хвилювань. Він взагалі не знає, як далі рухатися.

Багато хто з експертів каже, що Путін має план “Б”, “В”… Ні! Він повністю дезактивований.

Так що він перебуває у якихось своїх ілюзіях, ніби завтра щось зміниться на краще. Але водночас він не знає, що робити далі.

– Чи задумуються у Кремлі над тим, щоб прибрати диктатора? Чи були вже спроби замаху – коли та які?

– Замахи були. Але все було на словах. До діла з боку людей не доходило. А от в елітах кожен у кризі. Кожен думає, як врятувати свою шкуру. Переворот не готується поки що, але розмови є. Шукають лідера, який замінить Путіна. Втім, поки не знаходять. Соціум частково готовий до спалахів, повстань, але без активного розвитку. Оці самопідпали поодинокі, розстріли у військкоматах – поки що на такому рівні все і залишиться.

– Генерал української розвідки Буданов нещодавно сказав, що в Путіна щонайменше три двійники. Скільки їх насправді, де їх ховають, яка їхня доля?

– За всіма даними, в Росії є людина – це жінка, яка робить пластичні операції схожим на Путіна людям. Потім їх, цих двійників, підліковують, тримають у формі, вони проходять певну школу, щоби бути максимально бути схожими на Путіна. Все поставлено на службу батьківщині. Цим займаються спеціально навчені люди.

– Російські лідери думок стверджували, що в Путіна онкологія, Паркінсон і проблеми з психікою. Що з цього правда?

– Однозначно, в людини є онкологія. Без варіантів. Він не раз оперувався. Оскільки він лікується якимись новими, неперевіреними засобами, то є вплив на психіку. Ота неадекватність, яку ми бачимо в його виступах. Випадає карта вісімки кубків. Це людина, яка відходить. Тут справа часу, усе стане на свої місця.

– Чи застосує Росія ядерну зброю, які можливі наслідки – фізичні та дипломатичні – для держави-агресорки, України та світу?

– На сьогодні щодо ядерної зброї є якась домовленість. Я так розумію, це те, що ми з вами чуємо – анонсована відповідь від Заходу на ймовірну ядерну атаку. Чи застосує Путін ядерну зброю?

Застосує, якщо це буде останнє, чим він зможе себе захистити. Сказати, що він цього точне не робитиме, я не можу. Йому бути на своєму троні важливіше за все інше.

Наслідки для людей будуть, звісно. Це вплив на організм, раптом станеться атака. Чи буде реально реакція від Заходу на це – так. Але ми навіть ще не знаємо всього, на що здатна решта світу за такого сценарію.

– Генерал розвідки України відкрито заявляв про здатність України навесні звільнити окуповані території і вийти на адміністративні кордони України 1991 року? Це станеться?

– Україна має великі шанси для цього. Ми взагалі зараз повинні дивитися за тим, як будуть розвиватися події. Це буде навіть швидше, ніж ми собі уявляємо. Утім, попри те, що хтось говорить, що це можна зробити до Нового року, я цього не бачу. Але розвиток буде активним. Буде схоже за характером, як було на Харківщині. Чекатимемо в одному місці – наші підуть в іншому. Знову буде оцей фінт! Такі стратегії дезорієнтують ворога.

– Чи вступить Білорусь у війну як суб’єкт, із використанням армії?

– Раз на місяць я роблю прогнози на Білорусь. І тут щоразу карти кажуть таке: дайте час, наразі це два місяці. Все зміниться за цей час. Але я не бачу, що білоруси вступлять у війну. В тому вигляді, в якому вони беруть участь зараз, так все і буде.

– Скільки триватиме війна?

– Цілковите закінчення з репараціями – це буде 2024 рік. А от перемога наша на фронті буде у 2023 році. Карти на запитання про 2023 рік показують перевернуту вежу, це мир. А на запитання про 2024 рік – у нас королева жезлів. Це про мудрий вогонь, завдяки якому ми переможемо стратегічно.

– Коли Україна вступить до НАТО та ЄС?

– Вступ до НАТО – не раніше, ніж через чотири роки. Зараз будуть гальмувати наш вступ, бо йде війна, хоч і будуть обіцянки. Але обіцяти – не значить одружитися. Далі будуть вимоги і їх виконання. На це треба час. А у ЄС ми вступимо у 2024 році. Тут випадає карта колісниці, що означає прискорений рух до цілі.

– Чи є наразі в Україні секретні структури на кшталт ізраїльського Моссаду, які працюють над ліквідацією російських агентів всередині держави та за її межами?

– Така структура в Україні тільки починає зріти. Сказати, що вона працює в повну силу, я не можу. Наразі я бачу там роботу на рівні збору інформації, там загалом від чотирьох до семи членів. Ви розумієте, що така структура потребує ширшої мережі. На це потрібен час. Щонайменше рік.

– Частина наших військовослужбовців та цивільних українців перебувають у ворожому полоні. Яка їхня доля і що нині із ними відбувається під контролем росіян?

– Ми зможемо повернути наших людей із полону, але це не буде обмін всіх на всіх. Такого не буде. Тільки окремими обмінами з певною кількістю людей. Про сам полон ми мало що знаємо і до кінця війни багато і не дізнаємося. Тут я бачу таємничість велику. Але умови там для всіх різні. Ті, хто хоч якось співпрацював, надавав свідчення – їм відносно краще. Але ж усе відносно. Не бачу показового судилища, якихось публічних тортур, але оці показові “концертні програми”, які любить влаштовувати Росія, вони на цьому рівні й лишаться. Більшого ми поки що не побачимо.

– Чи буде міжнародний суд над російським керівництвом і чи буде воно врешті-решт покаране за воєнні злочини та злочини проти людства?

– Суд буде. Єдине, що потрібно розуміти, це не буде завтра і навіть через рік чи два. Це довгостроковий процес. Якщо він розпочнеться протягом 5-7 років, це вже буде добре. Бо буде тривати збір доказів, слідство.

– Яка доля чекає на саму Росію і росіян у найближчі п’ять років?

– Росія прямує вглиб нескінченних сварок. Це буде постійний процес із недовгими революціями, “парадами” нових лідерів країни.

Щодо фінансів, попри те, що це дуже багата на ресурси країна, наступні п’ять років росіянам буде важко. Карта показує, що це п’ять років вогню для них.

Чи усвідомлять вони свої помилки? Так, частина людей точно. Карта пентаклів свідчить про те, що треба час. Хай вони самі варяться в цьому і визнають відповідальність. Якась частина вже добре розуміє, що відбувається. Але ж користі з того, що вони знають, поки що ніякого.

– Чи можливе повторення нападу з боку Росії і нове вторгнення після нашої перемоги у цій війні?

– Напади будуть. Але на найближчі 10-20 років їм буде не до імперських замашок. Будуть свої проблеми.

Утім, через кілька поколінь вони піднімуть хвоста. На запитання про Росію випадає карта шести жезлів. Це символ бажання перемоги, постійного пересування, активних дій.

Але навіть якщо агресія Росії колись відродиться, це буде не сьогоднішня Росія. Вона вже без анексованих територій, без своїх нинішніх колоній.