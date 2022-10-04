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Вернутся в семью: таролог назвала три города, которые Украина может освободить до Покровы

4 октября 2022, 14:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чи буде ядерний удар по Україні - астролог
Источник: Depositphotos

Ядерного удара РФ на праздник Покрова Пресвятой Богородицы не будет, однако до 14 октября Украина может вернуть под контроль несколько крупных городов.

Говорит, самого ядерного удара не видит, однако будет обострение, которое устроит Украина.

— Мы вернем в семью какое-то солнце и звезду… Из того, что я вижу, вообще не удивлюсь, что одним солнцем будет Донецк или Луганск, а вторым — Херсон… До Крыма не думаю, что так быстро дойдем, но какие-то для Украины звезды будут стараться возвращать, — подчеркнула Хомутовская.

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Также таролог рассказала, решится ли РФ испытать ядерную торпеду Посейдон. По ее словам, будет отдан приказ ударить как можно быстрее, однако под прицелом окажется Англия.

Однако Хомутовская не уверена, сработает ли торпеда.

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Війна в Україні Покров Пресвятой Богородицы
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