Какая сфера жизни сильнее всего окажется под влиянием звезд и планет — гороскоп на апрель 2022 года составила белая ведьма Мария Вандеева.

События второй половины апреля будут окрашены соединением Юпитера и Нептуна. Именно эти две планеты окажут наибольшее влияние на происходящее.

Насыщенный, важный период с 12 по 16 апреля. Вечер 16-го будет освещен полной луной. В ее свете вы можете увидеть как других в их истинном обличье, так и тайную сторону самих себя. Постарайтесь не прятать, не отрицать, не отказываться от этой своей части — она пригодится вам в последующие две недели. Подумайте о том, как применить с пользой то, что вам откроется. Как приумножить хорошее и не дать плохому одержать верх.

Овен. Ваши силы, умения и знания лучше всего пригодятся в местах, где людям оказывают самую разную помощь. Вы можете давать консультации, делиться опытом и помогать, например, в больнице, а можете просто читать онлайн лекции.

Вы знаете, как обучать детей езде на роликах и скейтбордах или показываете пример, как помочь пожилым с тяжелыми сумками? Делитесь этим с окружающими. Многие за это скажут спасибо.

Наполняйте духовным смыслом ежедневные дела. Помните о том, что они не менее важны, чем что-то разовое грандиозное.

Телец. Ваша стратегия — поиск и присоедениние к группам единомышленников. Чувство сопричастноси, объедениние усилий, совместное управление, движение — это важная часть жизни. Вы можете стать как ведущим, так и частью некой живой системы, каждый элемент которой незаменим.

Рекомендуется общение личное и онлайн. От совместных поездок до тренировок по сети. Делайте то, что поддерживает именно вас. Становитесь тем человеком, вокруг которого кипит жизнь.

Близнецы. Пока другие только собираются нажать кнопку, вы уже двигаетесь вверх на лифте. Период карьерного роста, резкого продвижения к намеченной цели и достижения результатов. Неожиданно может прийти известность. Ваши дела получат признание и высокие отметки, если в последние две недели вы не бросили начатое и не опустили руки.

Если чувствуете дополнительные силы, то за собой ведите еще 2-3 человек, на которых сможете положиться.

Рак. Вам отступать уже некуда. Если задумаете пятиться, то упретесь в стену. Придется все-таки взаимодействовать с людьми, преимущественно иностранцами или теми, кого вы не очень понимаете. Могут решиться вопросы миграции, перевода документов. А также придут долгожданные новости от тех, кто от вас сейчас далеко.

Задавайте вопросы, которые не решались раньше — сейчас легко получить ответы на самые разные темы.

Лев. Управление деньгами ложится на ваши плечи. Будь-то ваш собственный кошелек, семейный бюджет или финансы компании. Ревизия, перераспределение, учет, инвестиции — то, что у вас будет получаться лучше всего.

Вы можете выиграть тендер, получить грант или помощь от государства, выиграть в деле о наследстве. Некоторым даже в лотерее улыбнется удача. Помните только о чистоте и порядке в вашем доме — это напрямую будет влиять на метериальную сферу.

Дева. Несмотря ни на какие обстоятельства, вас захватит тема близких отношений. Если вы работаете с людьми, то именно такие запросы придется решать чаще других. Но будьте готовы, что и в вашу жизнь может ворваться большая любовь. Это может быть начало новых отношений, а может, существующие заиграют другими красками. А еще люди захотят доверить вам свои тайны. Важно выслушать и сохранить их истории.

Весы. Хороший период заняться вашим здоровьем: и физическим, и психическим. Если какую-то проблему раньше вы не могли решить, то сейчас для нее отыщется новый способ. Вы можете узнать о новых методах исцеления. Легко поменяете режим дня при необходимости. А еще часть проблем уйдет сама по себе, если вы позволите себе мечтать о большем.

Скорпион. Ваше внимание будет приковано к теме детей и детищ. Вы сможете вывести свой проект на новый уровень или найдете отличную спортивную секцию для ребенка. А может, вы объедените свою компанию с другой или откроете частные курсы для подростков вашего города. Даже если вы просто сможете помочь подруге и посидеть с ее детьми, то это принесет много радости и результативности в вашу жизнь.

Смело просите помощи, если она необходима для ваших детей — вопросы будут решены. Также хорошее время для зачатия.

Стрелец. Сейчас время разобраться с местом жительства. Перестановка в комнате, ремонт в кухне, смена квартиры, переезд в другой город или страну — степень решения вопроса зависит только от вас. Помните, что вы можете взять консультации у профессионалов, но в этот раз ваша интуиция будет сильнее убедительного мнения. Тщательно изучите вопрос, не принимайте поспешных решений и слушайте внутренний голос.

Козерог. Если вы хотите потратить свое время правильно, то в этот период направляйте максимум энергии и усилий на любую учебу. Расширяйте ваши знания, прокачивайте мозг, осваивайте новые направления, углубляйтесь в знакомую тему. Обменивайтесь информацией с окружающими, дискутируйте с теми, кто может поддержать ваш интерес. Вы можете сейчас не понимать, зачем это нужно, но результат удивит вас быстрее, чем вы думаете.

Водолей. У вас появятся непростые задачи по обмену материальных ценностей. Скорее всего, на первом этапе придется с чем-то расстаться, но только для того, чтобы потом получить больше. Одна из целей этого периода — научится справляться с собственными сомнениями. Подумайте о том, чего желаете достичь и что готовы вложить для этого. Нельзя давать эмоциям захлестнуть разум.

Рыбы. Наибольшее влияние двух больших планет будет на вас. Большие изменения могут быть в любой сфере. Но ваше физическое тело — это то, что будет подвергаться трансформации в любом случае. Это будет отклик на ваши действия. Постарайтесь сделать так, чтобы они были полезными.

Проявите заботу о себе: контролируйте качество питания, делайте посильные и приятные физические упражнения, занимайтесь творчеством, украшайте себя, танцуйте, говорите с психологом и тд. Если получится это делать в компании единомышленников, то не отказываетесь от этой возможности.

Представителям всех знаков зодиака планеты рекомендуют расширять круг общения. Да, выбирать новых людей и знакомства нужно с осторожностью. Но отказываться из страха не стоит. Человеческие коммуникации сейчас очень важны. Это как новые нейронные сети, которые служат дополнительными мостиками и опорами в непростое время.