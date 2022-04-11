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Не позвольте эмоциям захлестнуть разум: что готовит апрель 2022 знакам зодиака

11 апреля 2022, 13:01
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Не позвольте эмоциям захлестнуть разум: что готовит апрель 2022 знакам зодиака
Источник: Pixabay

Какая сфера жизни сильнее всего окажется под влиянием звезд и планет — гороскоп на апрель 2022 года составила белая ведьма Мария Вандеева.

События второй половины апреля будут окрашены соединением Юпитера и Нептуна. Именно эти две планеты окажут наибольшее влияние на происходящее.

Насыщенный, важный период с 12 по 16 апреля. Вечер 16-го будет освещен полной луной. В ее свете вы можете увидеть как других в их истинном обличье, так и тайную сторону самих себя. Постарайтесь не прятать, не отрицать, не отказываться от этой своей части — она пригодится вам в последующие две недели. Подумайте о том, как применить с пользой то, что вам откроется. Как приумножить хорошее и не дать плохому одержать верх.

Овен. Ваши силы, умения и знания лучше всего пригодятся в местах, где людям оказывают самую разную помощь. Вы можете давать консультации, делиться опытом и помогать, например, в больнице, а можете просто читать онлайн лекции.

Вы знаете, как обучать детей езде на роликах и скейтбордах или показываете пример, как помочь пожилым с тяжелыми сумками? Делитесь этим с окружающими. Многие за это скажут спасибо.

Наполняйте духовным смыслом ежедневные дела. Помните о том, что они не менее важны, чем что-то разовое грандиозное.

Телец. Ваша стратегия — поиск и присоедениние к группам единомышленников. Чувство сопричастноси, объедениние усилий, совместное управление, движение — это важная часть жизни. Вы можете стать как ведущим, так и частью некой живой системы, каждый элемент которой незаменим.

Рекомендуется общение личное и онлайн. От совместных поездок до тренировок по сети. Делайте то, что поддерживает именно вас. Становитесь тем человеком, вокруг которого кипит жизнь.

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Близнецы. Пока другие только собираются нажать кнопку, вы уже двигаетесь вверх на лифте. Период карьерного роста, резкого продвижения к намеченной цели и достижения результатов. Неожиданно может прийти известность. Ваши дела получат признание и высокие отметки, если в последние две недели вы не бросили начатое и не опустили руки.

Если чувствуете дополнительные силы, то за собой ведите еще 2-3 человек, на которых сможете положиться.

Рак. Вам отступать уже некуда. Если задумаете пятиться, то упретесь в стену. Придется все-таки взаимодействовать с людьми, преимущественно иностранцами или теми, кого вы не очень понимаете. Могут решиться вопросы миграции, перевода документов. А также придут долгожданные новости от тех, кто от вас сейчас далеко.

Задавайте вопросы, которые не решались раньше — сейчас легко получить ответы на самые разные темы.

Лев. Управление деньгами ложится на ваши плечи. Будь-то ваш собственный кошелек, семейный бюджет или финансы компании. Ревизия, перераспределение, учет, инвестиции — то, что у вас будет получаться лучше всего.

Вы можете выиграть тендер, получить грант или помощь от государства, выиграть в деле о наследстве. Некоторым даже в лотерее улыбнется удача. Помните только о чистоте и порядке в вашем доме — это напрямую будет влиять на метериальную сферу.

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Дева. Несмотря ни на какие обстоятельства, вас захватит тема близких отношений. Если вы работаете с людьми, то именно такие запросы придется решать чаще других. Но будьте готовы, что и в вашу жизнь может ворваться большая любовь. Это может быть начало новых отношений, а может, существующие заиграют другими красками. А еще люди захотят доверить вам свои тайны. Важно выслушать и сохранить их истории.

Весы. Хороший период заняться вашим здоровьем: и физическим, и психическим. Если какую-то проблему раньше вы не могли решить, то сейчас для нее отыщется новый способ. Вы можете узнать о новых методах исцеления. Легко поменяете режим дня при необходимости. А еще часть проблем уйдет сама по себе, если вы позволите себе мечтать о большем.

Скорпион. Ваше внимание будет приковано к теме детей и детищ. Вы сможете вывести свой проект на новый уровень или найдете отличную спортивную секцию для ребенка. А может, вы объедените свою компанию с другой или откроете частные курсы для подростков вашего города. Даже если вы просто сможете помочь подруге и посидеть с ее детьми, то это принесет много радости и результативности в вашу жизнь.

Смело просите помощи, если она необходима для ваших детей — вопросы будут решены. Также хорошее время для зачатия.

Стрелец. Сейчас время разобраться с местом жительства. Перестановка в комнате, ремонт в кухне, смена квартиры, переезд в другой город или страну — степень решения вопроса зависит только от вас. Помните, что вы можете взять консультации у профессионалов, но в этот раз ваша интуиция будет сильнее убедительного мнения. Тщательно изучите вопрос, не принимайте поспешных решений и слушайте внутренний голос.

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Козерог. Если вы хотите потратить свое время правильно, то в этот период направляйте максимум энергии и усилий на любую учебу. Расширяйте ваши знания, прокачивайте мозг, осваивайте новые направления, углубляйтесь в знакомую тему. Обменивайтесь информацией с окружающими, дискутируйте с теми, кто может поддержать ваш интерес. Вы можете сейчас не понимать, зачем это нужно, но результат удивит вас быстрее, чем вы думаете.

Водолей. У вас появятся непростые задачи по обмену материальных ценностей. Скорее всего, на первом этапе придется с чем-то расстаться, но только для того, чтобы потом получить больше. Одна из целей этого периода — научится справляться с собственными сомнениями. Подумайте о том, чего желаете достичь и что готовы вложить для этого. Нельзя давать эмоциям захлестнуть разум.

Рыбы. Наибольшее влияние двух больших планет будет на вас. Большие изменения могут быть в любой сфере. Но ваше физическое тело — это то, что будет подвергаться трансформации в любом случае. Это будет отклик на ваши действия. Постарайтесь сделать так, чтобы они были полезными.

Проявите заботу о себе: контролируйте качество питания, делайте посильные и приятные физические упражнения, занимайтесь творчеством, украшайте себя, танцуйте, говорите с психологом и тд. Если получится это делать в компании единомышленников, то не отказываетесь от этой возможности.

Представителям всех знаков зодиака планеты рекомендуют расширять круг общения. Да, выбирать новых людей и знакомства нужно с осторожностью. Но отказываться из страха не стоит. Человеческие коммуникации сейчас очень важны. Это как новые нейронные сети, которые служат дополнительными мостиками и опорами в непростое время.

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