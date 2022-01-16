Участник Битвы экстрасенсов 2021 Денис Маклашевский назвал самые подлые знаки зодиака.

По мнению экстрасенса, самый подлый знак зодиака – Близнецы. Они лицемерны от природы, но это неплохо.

— Часто это выражается в противоположности их внутреннего мира с внешним образом. Из-за своего двуличия они могут без угрызений совести строить вам подлянки, после чего смотреть в глаза, как ни в чем не бывало, – рассказал Денис.

Второе место в рейтинге подлых знаков зодиака занимают Стрельцы. Они, как правило, невероятно расчетливы и даже если просчитались, то обязательно выйдут сухими из воды.

— Лицемерие Стрельцов позволяет им совершать подлые поступки, глядя в глаза с невинным или обвиняющим взглядом, — добавил экстрасенс.

Тройку коварных знаков зодиака закрывают Водолеи. Они очень агрессивно относятся ко лжи, хотя сами умеют это делать профессионально.

Подлость Водолея всегда явная, он не воткнет нож в спину. Он сделает это открыто, тем самым показывая свою значимость.