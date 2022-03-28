Война в Украине закончится уже в апреле-мае, датой победы над агрессором может быть 16 мая, уверена астролог Анжела Перл. По ее прогнозам, уже в следующем месяце станет понятно, что боевые действия идут к завершению, при этом локальные вспышки агрессии могут длиться до конца года.

12 апреля будет соединение двух планет, которые отвечают за мир — Юпитер и Нептун. По словам Анжелы Перл, каждый раз, когда заканчивается война, они соединяются. Так было в 1919 году, когда закончилась Первая мировая, и в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая.

Сатурн (планета лишений и тяжелых событий) пройдет по Луне в гороскопе Украины три раза до конца 2022 года. Это не значит, что война в Украине в полномасштабном формате продлится до конца года, скорее всего, речь идет о локальных боях.

Первый раз Сатурн пройдет по Луне с 1 по 26 апреля. Весь месяц может быть боевой, воинственный. Но именно апрель будет переломным.

— В апреле, когда будет соединение Юпитера с Нептуном, станет понятно, что война заканчивается. Но при этом могут быть еще сильные сражения.

Второй раз Сатурн по Луне будет проходить в конце июля — середине августа. Поэтому в августе может быть очередная волна. Возможно, это будет попытка выбить остатки армии.

Третья фаза Сатурна в Луне будет в декабре, накануне Нового года.

Вместе с тем Анжела Перл уверена, ядерного удара, которым так пугает Путин, не будет.

— За ядерную войну отвечает Плутон, а он сейчас начинает притормаживать и полностью останавливается 29 апреля. Он будет в ретроградном движении до 8 октября. Могут быть запугивания, но ядерного удара не будет. В то же время за химию и биологию отвечает Нептун — он сейчас сильный и идет вперед. Поэтому попытки применения химического и биологического оружия вполне могут быть.

По словам Анжелы Перл, сейчас идут затмения в Тельце, это знак Украины. Лунное затмение 16 мая будет в точке достижения целей — оно может показывать уже победу Украины над агрессором.

Астролог отметила, затмения не обязательно проигрываются день в день. Но точно видно, что война должна закончится в ближайший месяц. Это апрель-май.