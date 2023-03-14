Не тратьте время на борьбу с “ветряными мельницами”: гороскоп на апрель 2023 года

Эксклюзивный гороскоп на апрель 2023 для всех знаков зодиака составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

Середина весны — удачное время для решения тех вопросов, которые подолгу оставались нерешенными. Звезды сулят удачу многим представителям зодиакальных созвездий. Кроме того апрель обещает позитивные перемены в личной жизни. Страсть может появиться даже в отношениях тех пар, где на смену романтике давно пришли быт и рутина. Главное — проявлять активность и слышать своего партнера.

Овны

Апрель обещает Овнам новые перспективы в трудовой сфере деятельности. Представители знака смогут подняться по карьерной лестнице и открыть в себе скрытые таланты. Единственное условие — не бояться экспериментировать. В делах любовных одиноким сердцам звезды сулят романтические знакомства. У вас есть все шансы встретить свою любовь.

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Тельцы

В этом месяце Тельцы смогут удачно разрешить давние трудности и справятся с преградами на своем пути. Совет звезд — чаще прислушиваться к собственной интуиции. Именно внутреннее чутье подскажет вам верный выход из сложившейся ситуации. В конце месяца возможны незапланированные расходы. А потому с финансами стоит обращаться экономно.

Близнецы

Не стоит принимать поспешных решений. Старайтесь тщательно обдумывать каждый свой шаг, чтобы избежать досадных промахов. В финансовой сфере апрель порадует Близнецов новыми источниками дохода. Главное — не откладывать на потом новые начинания и не поддаваться собственной лени.

Раки

В этот период Раки могут чересчур зациклиться на былых ошибках и промахах. Но стоит помнить, что самокопание будет отвлекать вас от новых возможностей и перспектив, которых в этом месяце звезды сулят немало. А потому проще относитесь к прошлым неудачам и смелее ищите свой новый путь. У вас все получится!

Львы

Упрямство и категоричность, которые присущи Львам, могут добавить им немало преград на пути. Есть большая вероятность вступить в конфликт с теми людьми, от которых будет зависеть успех ваших начинаний. Совет звезд — быть терпимее к критике окружающих. Тем более, что в ней при желании можно найти немало полезных советов. В конце месяца возможны нежданные доходы. Отличный повод, чтобы порадовать себя приятными покупками.

Девы

Не стоит огорчаться, если что-то идет не по плану. Скорее всего, звезды уготовили вам свой, намного более выгодный сценарий. А потому не тратьте время на борьбу с “ветряными мельницами” и не пытайтесь идти напролом. Сделайте выдох и внимательно осмотритесь по сторонам — удачный способ достижения новых высот совсем рядом. Нужно только его разглядеть.

Весы

В апреле многие Весы решатся на смелые перемены. Освоить новую профессию, изменить обстановку или найти необычное хобби, — что бы вы не выбрали, звезды судят вам успех. Главное — верить в свои силы и не отступать. В конце апреля стоит обратить внимание на свое здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний.

Скорпионы

В этот период Скорпионам стоит держаться подальше от пессимистов. Они легко могут подорвать вашу веру в себя советами и рекомендациями, которых вы не просили. А именно от решительности и активности представителей знака зависит их успех. Прислушивайтесь к себе и смело ищите к цели. Удача сейчас на вашей стороне.

Стрельцы

Апрель сулит Стрельцам удачу в финансовой сфере. Представители знака смогут заметно улучшить свое благосостояние и найти новые источники дохода. Главное — не останавливаться на полпути. Воспринимайте преграды, как дополнительную мотивацию. Вы легко найдете способы, как их преодолеть. В делах любовных возможны споры с близкими людьми. И здесь звезды советуют быть терпимее. Есть большая вероятность разрешить затяжной конфликт.

Козероги

Не стоит упрямиться, если обстоятельства складываются не так, как вы рассчитывали. Все разрешится намного лучше и выгоднее для вас, если наберетесь терпения и подождете. В середине апреля возможны трудности в профессиональной сфере. Чтобы их избежать с особой внимательностью относитесь к рутинным, скучным задачам. Именно в них вы рискуете допустить ошибки.

Водолеи

Апрель сулит Водолеям романтический всплеск. Одинокие сердца столкнутся с перспективными знакомствами. Семейные же представители знака смогут ощутить заметную оттепель в отношениях со своей половинкой. Главное — не забывайте подбрасывать дрова в костер вашей страсти, и все сложится замечательно.

Рыбы

В этот период звезды советуют Рыбам быть настойчивее и не отказываться от своих планов, даже если на пути возникает немало преград или отрицательных аргументов окружающих вас людей. Доверяйте своей интуиции и двигайтесь вперед. В конце месяца звезды порадуют приятными встречами и душевным общением с близкими людьми.