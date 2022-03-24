Российский диктатор Владимир Путин неизлечимо болен — не только физически, но и психически, утверждает таролог и черный маг Виктор Литовский.

Опираясь на исход нескольких раскладов, вырисовывается весьма нерадужная, можно сказать, плачевная ситуация для диктатора Кремля. Наиболее критическими периодами для тирана являются так называемые переходные периоды.

Первый период: май-июнь. В эти временные рамки возможно прерывание жизненного цикла по причине физической слабости, телесных травм, физического и психологического истощения.

Второй период: август-сентябрь. Этот период характерен тем, что на диктатора может быть оказано физическое воздействие со стороны, которое может стать причиной его смерти.

Речь идет не только о смертельном заболевании, но и опасности для жизни от лиц из его ближайшего окружения. По сути, сейчас Путин жив только благодаря сильным медикаментозным препаратам, а попытки сохранить остатки рассудка осуществляются с помощью сильнейших антидепрессантов и психотропных веществ.

От хозяина Кремля идет очень слабая холодная энергетика — это говорит нам о том, что запас энергии иссякает и его жизненный цикл подходит к концу.

Интересно, что практически в каждом раскладе выпадает карта Мага. Эта карта характерна тем, что человек руководствуется в своих действиях магическими инструментами и прибегает к черной магии. Более того, из достоверных источников есть подтвержденная информация, что Путин и его окружение регулярно проводят так называемые черные мессы с кровавыми жертвоприношениями.

Экстрасенс Виктор Литовский уверен в том, что во время таких запрещенных обрядов в качестве подношения вряд ли используют курицу или барана — скорее всего, речь идет о человеческих жертвоприношениях. Однако, невзирая на то, что в России прибегают к таким манипуляциям, как черная меса, осуществлению планов это не поможет, так как вторжение в Украину было совершено на убывающую Луну.

Просматривая обстоятельства, при которых умрет Путин, выпадает карта Башни. Это свидетельствует о том, что смерть будет молниеносной. Более того, смерть будет исходить от его прямого окружения, от людей, которым он доверяет, от людей, которые воспользуются потерей его бдительности во время очередного помутнения рассудка и физической слабости, утверждает экстрасенс.

Многие спрашивают, есть ли вероятность смерти диктатора от своих собственных рук? Просматривая данную ситуацию, однозначный ответ — нет. И это прежде всего объясняется тем, что Путин не отличается особой смелостью. Более того, параноидальные мысли о суициде его тревожат свыше пяти лет, но он блокирует их при помощи сильнодействующих психотропных веществ и антидепрессантов, которые в свою очередь причиняют непоправимый вред психическому и физическому здоровью диктатора.

Помимо того, что смерть Путина будет скоропостижной, очень быстрой и стремительной, выпадает карта Отшельник, что свидетельствует о том, что он будет один, без поддержки своего окружения, и без людей, которые смогут оказать ему помощь. Более того, эта карта говорит о том, что Путин будет всячески пытаться уберечь себя и любыми способами сохранить свою жизнь. Не исключено, что последние свои часы он проведет в бункере или убежище, как загнанный в угол зверь, забившийся в глухую нору, пребывая в агонии и понимании того, что он обречен и кончина его неизбежна.

В завершении каждого расклада четко видно то, что деяния безумного диктатора негативным образом отразятся не только на народе России, но и на личном роду Путина. Действия кровавого карлика скажутся на его родных и близких — их уход из жизни будет похож на болезненную смерть самого Путина.